أوسكار يجتمع مع حكام الجولة الأولى لتقييم قراراتهم التحكيمية

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام مع 4 حكام من بين الحكام الذين أداروا مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وأقيمت الجولة الأولى على مدار 3 أيام الجمعة والسبت والأحد، وشهدت 10 مباريات.

وكشف اتحاد الكرة عن استعراض أوسكار رويز مع الحكام لمواقف لتحكيمية تحتاج إلى تقييم، ومواقف أخرى أثنى على قراراتهم فيها.

الحكام الأربعة الذين عقد معهم أوسكار الجلسة هم: محمد مايو، ومحمد الغازي، ومحمود ناصف، وسيد منير.

وأدار السيد منير مباراة الإسماعيلي وبتروجت والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف

فيما أدار محمود ناصف مباراة المقاولون العرب وزد، وانتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

أما محمد الغازي فأدار مباراة سموحة وطلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأخيرا محمد عباس مايو حكم مباراة وادي دجلة وبيراميدز في افتتاحية مباريات الموسم وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام شهر فبراير الماضي بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

