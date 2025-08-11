تليجراف: نيوكاسل يرغب في ضم الخنوس
الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 16:04
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة تليجراف أن نادي نيوكاسل يونايتد مهتم بشدة بضم المغربي بلال الخنوس جناح ليستر سيتي.
بلال الخنوس
النادي : ليستر سيتي
ويدرس نيوكاسل إمكانية التعاقد مع الدولي المغربي هذا الصيف، وفقا للتقرير.
ويجد نيوكاسل منافسة من ليدز يونايتد المهتم أيضا بالتعاقد مع الخنوس.
ويرحب الخنوس بفكرة الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.
فيما ظهر في الجولة الافتتاحية لدوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي يوم الأحد.
ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.
