اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش خطة إعداد طولان لكأس العرب

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 16:01

كتب : محمد جمال

ناقشت اللجنة الفنية باتحاد الكرة البرنامج الفني والمعسكرات المقترحة للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

وعقدت اللجنة الفنية اجتماعها اليوم في مقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر لمناقشة البرنامج الذي عرضه حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس العرب.

وناقشت اللجنة إقامة معسكر الإعداد الخاص بالمباراتين الوديتين أمام المنتخب التونسي بمدينة الإسماعيلية يومي 6 و 9 سبتمبر المقبل.

وأبدت اللجنة ارتياحها للإستعدادات المقترحة للفريق، كما أكدت على كامل دعمها لكل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

ويتولى حلمي طولان تدريب منتخب مصر في كأس العرب، وأحمد حسن مديرا للمنتخب، وممدوح حمدي ومحمد نور مدربان، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، ومحمود فايز محللا للأداء.

وجاءت كل مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا × جنوب السودان - فلسطين × ليبيا

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان × الصومال - اليمن × جزر القمر

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت × موريتانيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين × جيبوتي - لبنان × السودان

