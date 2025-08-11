بالوتيلي: أحلم بريال مدريد.. ولو كنت مكان لوكمان لما فعلت ذلك مع أتالانتا

كشف الإيطالي ماريو بالوتيلي عن رغبته في خوض تجربة جديدة في مسيرته.

ماريو بالوتيلي النادي : لاعب حر

وأوضح بالوتيلي في حوار مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "أبحث عن نادي يثق بي، أريد اللعب لمدة عامين أو 3 أعوام أخرى، ثم أنتقل للعب إلى جوار أخي إينوك في فريق فادو بدوري الهواة، فقد وعدته بأن أنهي مسيرتي باللعب إلى جانبه".

وعبر بالوتيلي عن حلمه في عيد ميلاده الـ35 "أحلم باللعب لريال مدريد".

وأكمل "الفترة التي قضيتها في برشلونة كانت بمثابة الحلم، إلا أن ماسيمو موراتي الرئيس السابق لإنتر، قدم عرضا كبيرا فانتقلت لإنتر".

وأضاف "لعبت في برشلونة بجوار الأخوين دوس سانتوس وتياجو ألكنتارا، وبويان، لعبنا بحرية، لم يعلمونا سوى تقنية التوقف والتمرير السريع دون أي تكتيكات، كان النزول للملعب متعة."

وعن الدروس التي تعلمها من مسيرته، رد بالوتيلي "كنت أظن أن كل شيء أبيض وأسود، الآن تعلمت رؤية درجات الرمادي".

كما عبر عن ضيقه بسبب عدم رؤيته لأولاده بصفة مستمرة "لا أستمتع بقضاء وقت طويل مع أطفالي، ويجب تغيير القانون، وأدركت مع الوقت مدى روعة هذه المسؤولية، ابنتي بيان تلعب الكاراتيه أما ابني ليون فهو واعد في كرة القدم".

ولدى بالوتيلي طفلين، بيان ابنته من زوجته السابقة رافائيلا فيكو التي تزوجها بعد انتقاله من إنتر إلى مانشستر سيتي، وابنه الثاني ليون

وعن رؤيته للدوري الإيطالي الموسم المقبل، رد "لا أشاهد التلفاز ولا أتابع آخر المستجدات، فقد التقيت بصديق يمارس رياضة المواي تاي، وفي يونيو الماضي قضيت إجازة لمدة شهر وتدربت مع بطل العالم رودتانج، إنها رياضة صعبة ولكنها مفيدة وأستمتع بها".

وعن النادي الذي يفضله بين قطبي ميلان "قدمت الكثير في كلا الناديين إنتر وميلان، في صغري كنت مشجعا لإنتر لأن قدوتي كان رونالدو، ولم أخف يوما حبي لميلان، لكن أن تكون مشجعا أمر مختلف تماما."

كما عبر بالوتيلي عن ندمه بسبب مسيرته مع المنتخب "كان بإمكاني بذل المزيد من الجهد، فكان بإمكاني اللعب أكثر، ورغم ذلك فقد سجلت 14 هدفا مثل جياني ريفيرا، ولو أتيحت لي فرص أكثر ربما كنت أقرب إلى لويجي ريفا الهداف التاريخي لإيطاليا، ولكن دعونا ننسى الأمر، البعض لم يُرد وجودي في المنتخب، ولكن هذا أصبح من الماضي."

كما وجه رسالة إلى جينارو جاتوزو المدير الفني لإيطاليا: "يستحق كل تمنياتي الطيبة، وسيبذل قصارى جهده."

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين جينارو جاتوزو مدربا لمنتخب إيطاليا منتصف يونيو الماضي خلفا للوتشيانو سباليتي الذي رحل عن تدريب الآزوري.

وقاد جاتوزو من قبل تدريب إي سي ميلان ومارسيليا وهايدوك سبليت الكرواتي لكن لم يحقق النجاح الكبير، وتمت إقالته.

وعن أزمة لوكمان الذي يرغب في الرحيل عن أتالانتا إلى إنتر، قال بالوتيلي "ندمت على خلع قميص إنتر في سان سيرو، ولذلك أقول الآن لو كنت مكان لوكمان في حالتي النفسية الحالية لما حذفت صوري بقميص أتالانتا من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "الانتماء لم يعد موجودا، واللاعبون يرحلون عاجلا أم آجلا، لكن لا علاقة للجماهير بالأمر، إنهم يستحقون التقدير والاحترام، وهذا لا يقتصر على جماهير أتالانتا".

وأتم حديثه عن أزمة المهاجم في إيطاليا "تفتقر إيطاليا إلى المهاجم، وهي مشكلة خطيرة، اللاعبون الشباب ضائعون ولا يحصلون على الاستمرارية وبعد بضعة أشهر يلعبون في دوريات أدنى".

"في جنوة تدربت مع لورينزو فينتورينو لديه مهارات رائعة، ورأيت أيضًا لمحات من فرانشيسكو كاماردا في ميلان وأتطلع لمعرفة أدائه في ليتشي. لكني معجبٌ جدًا بـ بيو إسبوسيتو مهاجم إنتر الذي لعب الموسم الماضي معارا إلى سبيزيا وكان هدافا للدرجة الثانية بـ19 هدفا.

وتعود آخر تجربة لـ بالوتيلي مع نادي جنوة خلال الفترة من صيف 2024 حتى يناير 2025، ليبقى دون ناد.