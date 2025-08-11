تقرير: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع تشافي سيمونز

دخل مانشستر سيتي سباق التعاقد مع تشافي سيمونز جناح لايبزيج، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح تافوليري أن سيتي أعاد التواصل مع وكيل أعمال سيمونز في ظل احتمالات رحيل سافينيو إلى توتنام.

ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو

وذكر ساشا أن مفاوضات تشيلسي مع اللاعب وناديه مستمرة.

ويمتد عقد تشافي سيمونز مع لايبزج حتى صيف 2027.

وأفادت سكاي سبورتس في وقت سابق أن تشافي سيمونز سيوقع عقدا مع تشيلسي حتى 2032.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات متقدمة للغاية مع لايبزج ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريبا عن الصفقة.

وانضم تشافي سيمونز إلى لايبزج في 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزيج.

ولعب تشافي سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.