تقرير: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع تشافي سيمونز

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

تشافي سيمونز - هولندا – إنجلترا – يورو 2024

دخل مانشستر سيتي سباق التعاقد مع تشافي سيمونز جناح لايبزيج، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح تافوليري أن سيتي أعاد التواصل مع وكيل أعمال سيمونز في ظل احتمالات رحيل سافينيو إلى توتنام.

ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو

أخبار متعلقة:
رومانو: نوتنجهام يقترب من ضم جناح مانشستر سيتي سكاي: كومان إلى النصر السعودي مقابل 35 مليون يورو كيكر: ليفركوزن يضع شرطا أمام مارسيليا لبيع أمين عدلي راديو مونت كارلو: مهاجم نانت يرفض الانتقال إلى ولفرهامبتون

وذكر ساشا أن مفاوضات تشيلسي مع اللاعب وناديه مستمرة.

ويمتد عقد تشافي سيمونز مع لايبزج حتى صيف 2027.

وأفادت سكاي سبورتس في وقت سابق أن تشافي سيمونز سيوقع عقدا مع تشيلسي حتى 2032.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات متقدمة للغاية مع لايبزج ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريبا عن الصفقة.

وانضم تشافي سيمونز إلى لايبزج في 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزيج.

ولعب تشافي سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

تشافي سيمونز مانشستر سيتي لايبزيج
نرشح لكم
فوتبول إيطاليا: نابولي يدرس إعادة إلماس سيكسر حاجز 130 مليون جنيه إسترليني؟ تقرير: سندرلاند يقترب من ضم ألديريتي رومانو: توتنام يرسل عرضه الأول لضم سافينيو.. ورد مانشستر سيتي طلب مستحيل.. سبب رحيل سافينيو عن مانشستر سيتي الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري تقرير: رودريجو ضمن خيارات سيتي لتعويض رحيل سافينيو المحتمل ذا تايمز: بعد إصابتي ماديسون وكولوسيفسكي.. توتنام يضع الخنوس ضمن خياراته تليجراف: نيوكاسل يرغب في ضم الخنوس
أخر الأخبار
فوتبول إيطاليا: نابولي يدرس إعادة إلماس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان يهتم بضم لوكاس بيتون من فاسكو دا جاما 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي 26 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - تعادل مثير بين مصر والتشيك.. ماذا يحتاج الفراعنة للتأهل؟ 34 دقيقة | كرة يد
كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات 55 دقيقة | كرة طائرة
كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط الرجال ساعة | كرة طائرة
سيكسر حاجز 130 مليون جنيه إسترليني؟ تقرير: سندرلاند يقترب من ضم ألديريتي ساعة | ميركاتو
gaming - توني كروس ينضم للعبة FC26 كأحد الأساطير ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510998/تقرير-مانشستر-سيتي-يدخل-سباق-التعاقد-مع-تشافي-سيمونز