كيكر: ليفركوزن يضع شرطا أمام مارسيليا لبيع أمين عدلي

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

أمين عدلي - باير ليفركوزن

لا يمانع باير ليفركوزن رحيل الجناح المغربي أمين عدلي هذا الصيف وسط عروض أوروبية أخرى.

وكشفت صحيفة كيكر الألمانية عن رغبة مارسيليا في ضم أمين عدلي جناح ليفركوزن لتعزيز حط الهجوم هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن ليفركوزن لا يمانع رحيل اللاعب لكنه يضع شرطا أمام مارسيليا.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني يريد رحيل اللاعب عن طريق البيع وليس الإعارة والحصول على عرض لا يقل عن 30 مليون يورو.

بينما يسعى مارسيليا لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء أو إلزامية الشراء في نهاية الموسم.

ويرتبط الدولي المغربي بتعاقد مع باير ليفركوزن حتى 2028.

وكشف التقرير عن اهتمام الثنائي الإنجليزي سندرلاند وبورنموث بضم اللاعب أيضا.

وتبلغ القيمة السوقية لأمين عدلي ما يقدر بـ 18 مليون يورو.

وانضم أمين عدلي إلى باير ليفركوزن قادما من تولوز في صيف 2021.

وخاض الدولي المغربي 142 مباراة بقميص باير ليفركوزن وساهم في 47 هدفا.

