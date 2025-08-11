رومانو: نوتنجهام يقترب من ضم جناح مانشستر سيتي

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

فيل فودين - جيمس ماك أتي - مانشستر سيتي

اقترب نوتنجهام فورست من إتمام صفقة ضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

بيب جوارديولا مدرب سيتي يرغب في الاحتفاظ بماكاتي، لكن اللاعب يريد الرحيل لرغبته في لعب دقائق أكثر، حسب تقارير عديدة.

وأوضح رومانو أن المفاوضات وصلت لمراحلها النهائية مقابل مبلغ يتجاوز 20 مليون جنيه استرليني.

وتثق إدارة نوتنجهام فورست في قدرتها على إتمام الصفقة، حسب رومانو.

قبل أسابيع، أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نوتنجهام فورست وكريستال بالاس من بين أندية الدوري الإنجليزي التي تُفكر في ضم جيمس ماكاتي جناح مانشستر سيتي هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن فورست وبالاس يدرسان التحرك لضم اللاعب الموهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قبلها بأيام، أوضحت جريدة ميرور أن هناك 4 أندية إنجليزية تتنافس مع باير ليفركوزن على ضم جيمس ماكاتي جناح مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي قد يتخلى عن اللاعب مقابل نحو 25 مليون جنيه استرليني.

وحاول ليفركوزن ضم اللاعب في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن الصفقة لم تتم.

