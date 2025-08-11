تنفيذا لقرار اتحاد الكرة.. الأهلي يحصل على كارنيهات الموسم الجديد لجهازه الفني

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 13:58

كتب : محمد جمال

الأهلي - ريبيرو

حصل النادي الأهلي على كارنيهات لجهازه الفني في الموسم الجديد 2025 - 2026.

وقدم الأهلي الرخص التدريبية الخاصة بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لاتحاد الكرة ليصبح أول ناد يحصل علي كارنيهات جهازه الفني هذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة اشترط تقديم الأجهزة الفنية للأندية الرخص التدريبية كشرط أساسي لاصدار الكارنيهات الخاصة بالموسم الحالي.

وكشف الاتحاد عن أنه اعتبارا من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري، لن يتم السماح بتواجد أي فرد من أفراد الأجهزة الفنية بملعب المباراة (من خلال طاقم التحكيم) إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة اعتماد رسمية صادرة عن الاتحاد، ومؤهلاً بالرخص التدريبية المعتمدة وفق لوائح الاتحاد الإفريقي "كاف"، والاتحاد الدولي "فيفا".

وأعلن اتحاد الكرة تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقًا للقواعد العامة للقيد بالموسم الرياضي 2025/2026، وذلك تماشيًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، الخاصة بالتأهيل الفني والإداري.

ونص البند (4.5) على عدم جواز تواجد المدير الفني أو المدربين المساعدين في المنطقة الفنية أثناء المباريات، إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة للمسابقة، أو تصريح مؤقت، إلى جانب بطاقة الاعتماد الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعادل الأهلي في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق.

ويلتقي الأهلي في الجولة الثانية أمام فاركو يوم الجمعة المقبل.

