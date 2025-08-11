سكاي: كومان إلى النصر السعودي مقابل 35 مليون يورو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال كينجسلي كومان من بايرن ميونيخ إلى النصر السعودي تمت.

وأفاد التقرير أن النصر توصل إلى اتفاق مبدئي مع بايرن ميونيخ على انتقال الجناح الفرنسي.

وأوضح التقرير أن الصفقة تمت مقابل 35 مليون يورو تشمل الإضافات.

وأضاف تقرير سكاي أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي هذا الأسبوع.

كومان سيتقاضى ما بين 20 و25 مليون يورو سنويًا مع النصر، وفقا للتقرير.

وسيوقع الجناح الفرنسي على عقد مع النصر يمتد حتى صيف 2028.

ورفضت إدارة بايرن ميونيخ العرض السابق والذي جاء بقيمة 22 مليون يورو.

وأوضح التقرير إلى النصر يسعى لضم كومان بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.