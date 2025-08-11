تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار

بات جمال حركاس مدافع الوداد المغربي قريبا من الانتقال إلى ضمك السعودي رغم تقارير مفاوضات نهضة بركان لضمه.

وخرج حركاس من حسابات محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن تحرك إدارة ضمك السعودي لضم حركاس هذا الصيف.

ويأتي ذلك بسبب رحيل فاروق الشافعي مدافع فريق ضمك الذي قرر النادي السعودي عدم تجديد تعاقده.

وأشار التقرير إلى أن الوداد المغربي سيستفيد من 600 ألف دولار مقابل انتقال حركاس إلى ضمك بعد رفض فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية في وقت سابق أن المفاوضات جارية بين حركاس ونهضة بركان لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى مواصلة حركاس تدريباته وفق برنامج خاص تحت إشراف معد بدني بمدينة وجدة.

ويلعب حركاس في مركز الدفاع ويبلغ من العمر 29 عاما، وانضم من الرجاء إلى الوداد في يناير 2023.

وشارك حركاس في مباراتين مع الوداد في كأس العالم للأندية.

وسبق وأن مثل حركاس منتخب المغرب في 4 مباريات دولية بداية من أكتوبر 2024.