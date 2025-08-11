راديو مونت كارلو: مهاجم نانت يرفض الانتقال إلى ولفرهامبتون

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 13:20

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - ماتيس أبلين - نانت

يرفض ماتيس أبلين مهاجم نانت الانتقال إلى ولفرهامبتون، وفقا لشبكة راديو مونت كارلو.

وأوضح التقرير أنه رغم رغبة أبلين في مغادرة نانت، إلا أنه لا يرغب في الانضمام إلى ولفرهامبتون.

وأضاف التقرير أن عرض الذئاب لضم اللاعب كان بقيمة 25 مليون يورو، بينما يريد نانت الحصول على 40 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

ودخل كل من سندرلاند وولفرهامبتون في سباق ضم اللاعب، كما استفسر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عن إمكانية ضمه.

وأفاد التقرير أن أبلين يفضل البقاء في فرنسا، في ظل اهتمام نادي باريس الصاعد حديثا للدوري الممتاز بضمه.

كما ارتبط اسم أولمبيك مارسيليا وليل باللاعب.

وشارك المهاجم في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل 11 هدفا وصنع هدفين.

ويعد أبلين المنافس الرئيسي للدولي المصري مصطفى محمد في مركز الهجوم.

ولعب أبلين أساسيا على حساب مصطفى محمد في أكثر فترات الموسم السابق.

مسيرة مصطفى محمد مع نانت

انضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وبقميص الكناري شارك في 112 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

