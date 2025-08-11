تقرير: فنربخشة مهتم بضم ديميرال من أهلي جدة

يسعى نادي فنربخشة بتدعيم دفاعه بضم التركي ميريح ديميرال من أهلي جدة السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية نقلا عن إكرم كونور الصحفي التركي المختص بسوق الانتقالات أن فنربخشة يسعى لضم ديميرال.

وأشار التقرير إلى أن فنربخشة يسعى لرحيل البرازيلي دييجو كارلوس أو ألسكندر دجيكو أو لوان بيكاو قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضم ديميرال.

ويأتي ذلك مع أنباء رغبة أهلي جدة في تجديد تعاقد المدافع التركي لموسمين جديدين ليرتبط بتعاقد حتى صيف 2028.

وكان الفريق السعودي قد نجح في ضم ديميرال خلال موسم 2023 - 2024 قادما من صفوف أتالانتا.

ويتم غلق باب القيد في الدوري التركي يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويبلغ ديميرال من العمر 27 عاما.

وسبق للمدافع التركي اللعب لأندية فنربخشة وألانيا سبور بتركيا وكل من ألكانينسي وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما لعب في الدوري الإيطالي لأندية ساسولو ويوفنتوس وأتالانتا.

وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ 13 مليون يورو.