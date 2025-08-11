رومانو: الاتفاق تم.. جريليش إلى إيفرتون

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 13:03

كتب : FilGoal

جريليش

كشفت فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، عن اتفاق إيفرتون مع مانشستر سيتي لضم جاك جريليش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

إيفرتون

رومانو ذكر عبر حسابه على إكس "الاتفاق تم.. جاك جريليش إلى إيفرتون على سبيل الإعارة".

وتابع "اللاعب يخضع للفحص الطبي اليوم تمهيدا للإعلان رسميا".

أخبار متعلقة:
أثليتك: إيفرتون بدأ التفاوض مع سيتي لضم جريليش لقلة العروض.. ماركا: مانشستر سيتي يفكر في إعارة جريليش كأس العالم للأندية - استبعاد جريليش.. وضم مرموش و4 صفقات جديدة في قائمة مانشستر سيتي

وأتم "جريليش وافق على مشروع إيفرتون، والآن على وشك إتمام انتقاله خلال 24 ساعة".

جريليش أصبح خارج حسابات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي منذ استبعاده من قائمة الفريق في كأس العالم للأندية بداية هذا الصيف.

ويسعى جريليش للحصول على دقائق لعب أكثر في الموسم الذي يسبق كأس العالم 2026 لضمان التواجد مع المنتخب الإنجليزي في المونديال.

ويرتبط اللاعب بعقد حتى عام 2027، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه استيرليني.

وشارك اللاعب مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي في 32 مباراة، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 5.

جريليش مانشستر سيتي إيفرتون
نرشح لكم
الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري تقرير: رودريجو ضمن خيارات سيتي لتعويض رحيل سافينيو المحتمل ذا تايمز: بعد إصابتي ماديسون وكولوسيفسكي.. توتنام يضع الخنوس ضمن خياراته تليجراف: نيوكاسل يرغب في ضم الخنوس تقرير: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع تشافي سيمونز كيكر: ليفركوزن يضع شرطا أمام مارسيليا لبيع أمين عدلي رومانو: نوتنجهام يقترب من ضم جناح مانشستر سيتي سكاي: كومان إلى النصر السعودي مقابل 35 مليون يورو
أخر الأخبار
كرة يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي ضد فيزبريم والزمالك مع برشلونة 4 دقيقة | كرة يد
مران الزمالك – تدريبات بدنية لـ عبد الله السعيد.. ومواصلة تأهيل ربيع 4 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل 37 دقيقة | رياضة نسائية
الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 57 دقيقة | الدوري المصري
إنتركونتيننتال - تحديد موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي ساعة | الكرة المصرية
الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا.. وخطوة جديدة ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - انطلاقة مصر الثلاثاء.. كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم إفريقيا ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510989/رومانو-الاتفاق-تم-جريليش-إلى-إيفرتون