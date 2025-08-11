رومانو: الاتفاق تم.. جريليش إلى إيفرتون

كشفت فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، عن اتفاق إيفرتون مع مانشستر سيتي لضم جاك جريليش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاك جريليش النادي : مانشستر سيتي إيفرتون

رومانو ذكر عبر حسابه على إكس "الاتفاق تم.. جاك جريليش إلى إيفرتون على سبيل الإعارة".

وتابع "اللاعب يخضع للفحص الطبي اليوم تمهيدا للإعلان رسميا".

وأتم "جريليش وافق على مشروع إيفرتون، والآن على وشك إتمام انتقاله خلال 24 ساعة".

جريليش أصبح خارج حسابات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي منذ استبعاده من قائمة الفريق في كأس العالم للأندية بداية هذا الصيف.

ويسعى جريليش للحصول على دقائق لعب أكثر في الموسم الذي يسبق كأس العالم 2026 لضمان التواجد مع المنتخب الإنجليزي في المونديال.

ويرتبط اللاعب بعقد حتى عام 2027، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه استيرليني.

وشارك اللاعب مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي في 32 مباراة، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 5.