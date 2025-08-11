لاجازيتا: ميلان يمنح هويلوند مهلة أخيرة.. ويختار بديلين

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

هويلوند

راسموس هويلوند يرفض عرض ميلان للرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب رغبة اللاعب في البقاء ومنافسة سيسكو وكونيا على اللعب أساسيا

راسموس هويلوند

النادي : مانشستر يونايتد

ميلان

ميلان لن ينتظر طويلا وحدد بدائل نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، وجونكالو راموس لاعب باريس سان جيرمان

يسعى نادي ميلان إلى إتمام صفقة الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن هويلوند عنيد ويحتاج للوقت والصبر من أجل إقناعه، ولهذا السبب استمر الألباني إيجلي تاري المدير الرياضي في ميلان، في لندن بعد مواجهة ميلان وتشيلسي الودية.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن مسؤولي مانشستر يونايتد عقوا جلسة مع هويلوند بعد مباراة الفريق الودية أمام فيورنتينا في أولد ترافورد، وأخبروه أن الأولوية في المشاركة ستكون لـ بنجامين سيسكو، وماتيوس كونيا.

ولكن رفض هويلوند وكد أن بإمكانه البقاء تحت قيادة روبن أموريم ومنافسة الثنائي الجديد، لتتوقف الصفقة رغم اتفاق الناديين.

وانضم هويلوند إلى مانشستر يونايتد قادما من أتالانتا في صيف 2023.

المهاجم الدنماركي صاحب الـ22 عاما خاض الموسم الماضي 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4.

لاجازيتا أشارت إلى أن المدير الرياضي لميلان منح مهلة أسبوع لحسم الصفقة، إلا سيبدأ النادي في إعادة النظر في خيارات أخرى.

إمكانية حل الوضع بسرعة. وقد منح المدير الرياضي الألباني نفسه أسبوعًا لإتمام الصفقة. وإلا فإن ميلان سيبدأ في إعادة النظر في خيارات أخرى.

ووضع النادي الإيطالي بدائل أخرى بعد فشل صفقة دوسان فلاهوفيتش، وتعثر إقناع هويلوند حتى الآن، ليتجه إلى نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، وجونكالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان.

هويلوند مانشستر يونايتد ميلان
