كرة يد - قبل مواجهة التشيك.. ترتيب مجموعات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين

تنطلق منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما اليوم الإثنين وتستمر لمدة يومين على التوالي.

وحسم 16 منتخبا تواجدهم في الدور الرئيسي الذي يتم تقسيم المنتخبات فيه على 4 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي مباراتين أمام المنتخبين من المجموعة الأخرى، كما يصعد كل منتخب بنقاطه من المباراة التي جمعته مع الفريق الذي تأهل معه.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: السويد - النمسا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - صربيا - أيسلندا - السعودية.

المجموعة الثالثة: ألمانيا - سلوفينيا - النرويج - فرنسا.

المجموعة الرابعة: مصر - اليابان - الدنمارك - التشيك.

وتشهد المجموعة الأولى من الدور الرئيسي تأهل كل من السويد والمجر برصيد نقطتين بينما النمسا وسويسرا بلا رصيد من النقاط.

بينما في المجموعة الثانية تأهل إسبانيا وأيسلندا برصيد نقطتين وصربيا والسعودية بلا رصيد من النقاط.

أما في المجموعة الثالثة فتأهل منتخبا ألمانيا والنرويج بنقطتين أما سلوفينيا وإسبانيا فبلا رصيد من النقاط.

وأخيرا في المجموعة الرابعة يتواجد منتخبا مصر والدنمارك برصيد نقطتين أما اليابان والتشيك بلا رصيد من النقاط.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وحال حسم منتخب مصر انتصار على التشيك مع فوز الدنمارك أمام اليابان يحسم الفراعنة تأهلهم لربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مواجهة الدنمارك يوم الثلاثاء.

وكانت منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في النسخة الماضية والتي أقيمت بكرواتيا.

بينما حققت مصر اللقاب في نسخة 2019 والتي أقيمت بمقدونيا.