ذا تايمز: تسيميكاس يقترب من الرحيل عن ليفربول.. ونوتينجهام الوجهة الأقرب

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 12:11

كشف موقع ذا تايمز عن اقتراب اليوناني كوستاس تسيميكاس، من الرحيل عن صفوف ليفربول.

واستبعد تسيميكاس من قائمة ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في درع المجتمع.

وأوضحت ذا تايمز: "اللاعب يخطط لصفحة جديدة، وتلقى عرضا من نوتينجهام فورست في وقت سابق من سوق الانتقالات".

اللاعب اليوناني صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول قادما من أولمبياكوس في صيف 2020.

وينتهي تعاقد تسيميكاس مع ليفربول في صيف 2027.

وخاض الظهير الأيسر اليوناني الموسم الماضي 18 مباراة في الدوري الإنجليزي صنع خلالهم هدفا وحيدا، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفا وحيدا، و3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراتين في كأس الاتحاد.

وتوج تسيميكاس مع ليفربول بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ولقبين لكأس الرابطة، بالإضافة إلى لقب درع المجتمع.

وخسر ليفربول لقب درع المجتمع بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتعاقد ليفربول مع المجري ميلوس كيركيز ظهير أيسر بورنموث خلال الميركاتو الصيفي، فيما يستمر أندرو روبرتسون مع الفريق.

وبدأ كيركيز مواجهة كريستال بالاس أساسيا، قبل أن يحل روبرتسون بدلا منه في الدقيقة 84.

