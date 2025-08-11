كرة طائرة - إصابة عبد الحليم عبو في الرأس خلال معسكر منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إصابة عبد الحليم عبو لاعب منتخب مصر.

ويأتي ذلك خلال معسكر المنتخب في سلوفينيا ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة العالم بالفلبين.

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة في بيانه:

"يتمنى الاتحاد المصري للكرة الطائرة الشفاء العاجل لعبد الحليم عبو لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة بعد إصابته بفندق إقامة معسكر المنتخب بقطع بالرأس تطلب غرزتين وأشعة مقطعية على المخ".

"وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة وعاد اللاعب إلى فندق الإقامة للراحة".

ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، وإيران، وتونس.

وتضم قائمة منتخب الطائرة 16 لاعبًا، هم: مصطفى جابر، وأشرف اللقاني، وياسين محمد، وأحمد سعيد، ومحمد ضياء، وعبد الرحمن الحسيني، ومحمد عسران، وأحمد عزب، وسيف الدين عابد، ومحمد عادل، وعبد الحليم عبو، وعبد الرحمن سعودي، وحمادة عثمان، وزياد أسامة، ومحمد رضا، ومحمد رمضان.

ويقود الإيطالي ماركو بونيتا منتخب رجال الطائرة.