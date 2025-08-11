بيلد: رتوش أخيرة تفصل النصر عن ضم كومان

أوضحت جريدة بيلد أن كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ على وشك الانضمام إلى النصر السعودي.

وسيتم حسم الرتوش الأخيرة للصفقة يوم الاثنين، وفقا للتقرير.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 30 مليون يورو شاملة الإضافات.

وأضاف التقرير أن بايرن يسعى لإتمام الصفقة بسرعة لإتاحة المزيد من الوقت لإيجاد بديل.

ورفع نادي النصر السعودي عرضه لضم الفرنسي كينجسلي كومان من بايرن ميونيخ.

وفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن النصر رفع عرضه لـ25 مليون يورو بالإضافة لمكافآت.

ورفضت إدارة بايرن ميونيخ العرض السابق والذي جاء بقيمة 22 مليون يورو.

وأوضح التقرير إلى النصر يسعى لضم كومان بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

في الوقت نفسه، أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن كومان سيتقاضى ما بين 20 و25 مليون يورو سنويًا مع النصر.

وسيوقع الجناح الفرنسي على عقد مع النصر يمتد حتى صيف 2028.

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.