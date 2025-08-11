الرياضية: بعد رحيل جوميز.. يايسله يطالب بضم أهلي جدة لجناح أجنبي تحت السن

طالب ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع جناح أجنبي تحت السن.

ويأتي ذلك بعد رحيل البرازيلي ألكسندر جوميز لاعب الوسط إلى أتلتيكو مينيرو.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن محاولة النادي تنفيذ توصية الألماني يايسله بالتعاقد مع جناح أيمن ويجيد اللعب بأكثر من مركز هجومي.

وأشار التقرير إلى تركيز الإدارة على عدة أسماء لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع أي منها.

ويرغب يايسله في امتلاك جناح أجنبي يعزز القدرات الهجومية للفريق في ظل كثرة البطولات الموسم المقبل.

كما أنه من المتوقع غياب رياض محرز نجم الفريق لفترة بسبب خوض منافسات أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر.

ويضم أهلي جدة البلجيكي ماتيو دامس ضمن الثنائي الأجنبي المتاح تحت السن بقائمة كل فريق في الدوري السعودي.

وقد يواجه أهلي جدة فريق بيراميدز في كأس القارات الثلاث ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

وينتظر أهلي جدة الفائز من مباراة بيراميدز أمام أوكلاند لمواجهته في جدة يوم 23 سبتمبر المقبل.

وتحدد يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال 2025 وستقام على استاد الدفاع الجوي.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

الأحد 14 سبتمبر – بيراميدز × أوكلاند سيتي - استاد الدفاع الجوي بالقاهرة

كأس القارات الثلاث

الخميس 23 سبتمبر – أهلي جدة × الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي - ملعب الإنماء في جدة

دربي الأمريكيتين

الأربعاء 10 ديسمبر - كروز أزول المكسيكي × بطل قارة أمريكا الجنوبية

كأس التحدي

السبت 13 ديسمبر.. الفائز من مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي × الفائز من مباراة دربي الأمريكيتين

نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي × بطل كأس التحدي

وستقام البطولة المجمعة في قطر مثلما حدث العام الماضي أيضا بمشاركة الأهلي آنذاك.