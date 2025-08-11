الرياضية: بعد رحيل جوميز.. يايسله يطالب بضم أهلي جدة لجناح أجنبي تحت السن

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

طالب ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع جناح أجنبي تحت السن.

ويأتي ذلك بعد رحيل البرازيلي ألكسندر جوميز لاعب الوسط إلى أتلتيكو مينيرو.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن محاولة النادي تنفيذ توصية الألماني يايسله بالتعاقد مع جناح أيمن ويجيد اللعب بأكثر من مركز هجومي.

أخبار متعلقة:
أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت الرياضية: نجم شتوتجارت يجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة ويوقع عقود انتقاله بعد اقتراب ميلو من أهلي جدة.. تقرير: أتلتيكو مدريد يتجه لضم راسبادوري اليوم السعودية: أهلي جدة يخطف نجم شتوتجارت

وأشار التقرير إلى تركيز الإدارة على عدة أسماء لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع أي منها.

ويرغب يايسله في امتلاك جناح أجنبي يعزز القدرات الهجومية للفريق في ظل كثرة البطولات الموسم المقبل.

كما أنه من المتوقع غياب رياض محرز نجم الفريق لفترة بسبب خوض منافسات أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر.

ويضم أهلي جدة البلجيكي ماتيو دامس ضمن الثنائي الأجنبي المتاح تحت السن بقائمة كل فريق في الدوري السعودي.

وقد يواجه أهلي جدة فريق بيراميدز في كأس القارات الثلاث ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

وينتظر أهلي جدة الفائز من مباراة بيراميدز أمام أوكلاند لمواجهته في جدة يوم 23 سبتمبر المقبل.

وتحدد يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال 2025 وستقام على استاد الدفاع الجوي.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

الأحد 14 سبتمبر – بيراميدز × أوكلاند سيتي - استاد الدفاع الجوي بالقاهرة

كأس القارات الثلاث

الخميس 23 سبتمبر – أهلي جدة × الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي - ملعب الإنماء في جدة

دربي الأمريكيتين

الأربعاء 10 ديسمبر - كروز أزول المكسيكي × بطل قارة أمريكا الجنوبية

كأس التحدي

السبت 13 ديسمبر.. الفائز من مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي × الفائز من مباراة دربي الأمريكيتين

نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي × بطل كأس التحدي

وستقام البطولة المجمعة في قطر مثلما حدث العام الماضي أيضا بمشاركة الأهلي آنذاك.

أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال
نرشح لكم
تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار تقرير: فنربخشة مهتم بضم ديميرال من أهلي جدة رومانو: نيوم أتم اتفاقه مع دوكوري لمدة موسم الرياضية: اتحاد جدة يصرف النظر عن ضم عبد الإله العمري الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ في الظهور الأول لـ إنييجو.. النصر يخسر من ألميريا رغم ثنائية رونالدو داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر ظهور نونيز الأول مع الهلال يتأجل
أخر الأخبار
كيكر: ليفركوزن يضع شرطا أمام مارسيليا لبيع أمين عدلي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: نوتنجهام يقترب من ضم جناح مانشستر سيتي 13 دقيقة | ميركاتو
تنفيذا لقرار اتحاد الكرة.. الأهلي يحصل على كارنيهات الموسم الجديد لجهازه الفني 58 دقيقة | الدوري المصري
سيخوض منافسات دوري المؤتمر.. رفض استئناف كريستال بالاس ضد قرار يويفا ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: كومان إلى النصر السعودي مقابل 35 مليون يورو ساعة | ميركاتو
تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار ساعة | ميركاتو
راديو مونت كارلو: مهاجم نانت يرفض الانتقال إلى ولفرهامبتون ساعة | ميركاتو
تقرير: فنربخشة مهتم بضم ديميرال من أهلي جدة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510981/الرياضية-بعد-رحيل-جوميز-يايسله-يطالب-بضم-أهلي-جدة-لجناح-أجنبي-تحت-السن