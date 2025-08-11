لاجازيتا: إنتر يوقف مفاوضاته لضم لوكمان.. وشرط واحد للعودة

يرفض نادي أتالانتا التفريط في النيجيري أديمولا لوكمان لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أديمولا لوكمان

النادي : أتالانتا

إنتر

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أشارت إلى أن أتالانتا لا ينوي بيع اللاعب داخل إيطاليا.

وتلقى اللاعب عرضا من نادي إنتر، إلا أن أتالانتا لا يريد تحديد سعر لبيع اللاعب لأنها ستكون السبيل الوحيد للتأكيد على جدية المفاوضات.

وأرسل إنتر عرضين لضم اللاعب، فيما أشارت الصحيفة إلى أن النيراتزوري لا ينوي التقدم بعرض ثالث.

وتابعت الصحيفة: "لا ينوي نادي إنتر استكمال المفاوضات مع أتالانتا إذا اتفق مسؤولي أتالانتا مع لوكمان، والاتفاق على مبلغ محدد لمنح اللاعب حريته والذي لن يتجاوز 45 مليون يورو و5 ملايين إضافات".

لاجازيتا أوضحت أن اللاعب تمرد على ناديه وسافر إلى البرتغال، ويحاول بحث الموقف من خلال وكلائه.

ورغم أن أتالانتا يبحث عن عرض لـ لوكمان في الدوري الإنجليزي، إلا أن اللاعب الذي ولد في إنجلترا لا ينوي العودة إليها في الوقت الراهن بعدما اتفق فعليا مع مسؤولي إنتر، وفقا للصحيفة الإيطالية.

من جهته، حاول نابولي سابقا ضم اللاعب، إلا أن اتفاقه مع إنتر حسم الأمر.

ولكن لاجازيتا ديلو سبورت، ألمحت إلى إمكانية عودة أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، لخطف اللاعب إذا أقنع مسؤولي أتالانتا بعرض أكبر، من أجل خطف خليفة الجورجي كفارتسخيليا الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

دعم منتخب نيجيريا

دعم منتخب نيجيريا لاعبه لوكمان خلال طلبه الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن لوكمان في بيان طلبه الرحيل من أتالانتا.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا عبر X "نحن نقف بجانب لوكمان، أطلقوا سراح لوكمان الآن".

وعدل منتخب نيجيريا تغريدته وأزال جملة أطلقوا سراح لوكمان الآن.

بيان لوكمان

كشف لوكمان خلال بيانه عن حصوله بوعده من مجلس الإدارة بالموافقة على رحيله حال وجود عرض مناسب، وهو ما لم يتحقق بعد رفضهم للعرض المقدم.

وأشار لوكمان في بيانه إلى أنه خلال ثلاث سنوات قدّم كل ما لديه لصالح ناديه وسعيد بالذكريات التي صنعها مع الفريق.

ويرى اللاعب أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من إدارة النادي بعد شهور من وعود غير منفذة مما اضطره لتقديم طلب رسمي بالرحيل.

واختتم لوكمان تصريحاته برغبته في التعاون مع النادي للوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف في أقرب وقت.

بطولة والأفضل في إفريقيا

شارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.

