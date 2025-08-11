رومانو: نيوم أتم اتفاقه مع دوكوري لمدة موسم

أتم نادي نيوم السعودي اتفاقه مع عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون السابق لضمه في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد دوكوري مع إيفرتون ورفض صاحب الـ 32 عاما تجديد تعاقده بحثا عن فرصة جديدة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن نيوم قد أتم اتفاقه مع لاعب الوسط المالي.

وأشار رومانو إلى أن نيوم قد تعاقد مع دوكوري لمدة موسم مع وجود بند يتيح إضافة موسم جديد حتى صيف 2027.

ووضع نيوم أكثر من لاعب في دائرة الترشيحات لتعزيز خط الوسط هذا الموسم.

وسبق لدوكوري اللعب لأندية رين وواتفورد وغرناطة وإيفرتون.

ويلعب دوكوري بقميص إيفرتون منذ صيف 2020 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وخاض لاعب الوسط المالي 278 مباراة في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 36 هدفا وصنع 25 آخرين.

