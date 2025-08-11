بمشاركة نيمار.. سانتوس يفجر المفاجأة أمام كروزيرو ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

شارك نيمار في مفاجأة سانتوس أمام كروزيرو ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري البرازيلي.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وتغلب سانتوس خارج ملعبه على كروزيرو بهدفين مقابل هدف واحد.

وشارك نيمار في المباراة حتى الدقيقة 93 قبل أن يتم استبداله قبل دقائق من ختام المواجهة.

وبذلك يكون قد حقق سانتوس انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري البرازيلي، وتعتبر تلك المباراة الثالثة دون هزيمة.

ورفع سانتوس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

بينما تجمد رصيد كروزيرو عند 37 نقطة في المركز الثاني خلف فلامنجو، كما أنه مهدد بفقدان المركز الثاني حال انتصر بالميراس على بوتافوجو.

ويلعب سانتوس مباراته المقبلة أمام فاسكو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري البرازيلي.

وتقام المباراة فجر الأحد المقبل.

ويهبط 4 فرق في بطولة الدوري بشكل مباشر إلى الدرجة الثانية.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.

