في غياب ميسي.. إنتر ميامي يسقط أمام أورلاندو برباعية بالدوري الأمريكي

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 10:13

كتب : FilGoal

إنتر ميامي

سقط إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي في غياب ليونيل ميسي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ويغيب ليونيل ميسي بسبب معاناته من الإصابة.

وكان ميسي قد غاب عن مواجهة سينسيناتي في الدوري الأمريكي بسبب تعرضه للإيقاف بعد الغياب عن مباراة نجوم الدوري الأمريكي الاستعراضية ضد نجوم الدوري المكسيكي.

وتغلب أورلاندو سيتي على إنتر ميامي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

وشهد اللقاء مشاركة كل من خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ورودريجو دي بول ولويس سواريز.

وتجمد رصيد إنتر ميامي عند 42 نقطة في المركز السادس من ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

وللفريق ثلاث مباريات مؤجلة بسبب غيابه عن منافسات الدوري الأمريكي خلال مواجهات كأس العالم للأندية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ويبتعد إنتر ميامي عن الصدارة بفارق 9 نقاط فقط عن فيلاديفيا يونيون.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري أمام لوس أنجلوس جالاكسي فجر يوم الأحد الموافق 17 أغسطس الجاري.

وكان إنتر ميامي قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي كأس الدوريات المقامة بين فرق أمريكا والمكسيك.

