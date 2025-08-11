مواعيد مباريات الإثنين 11 أغسطس 2025.. منتخب ناشئين اليد وقرعة سوبر جلوب

مصر ضد كوريا الجنوبية - بطولة العالم للناشئين كرة يد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر أغسطس 2025 عددا من مباريات الجولة الأولى بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين.

بطولة العالم للناشئين - كرة يد

يفتتح منتخب مصر تحت 19 عاما منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم بمواجهة التشيك في بطولة العالم.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف على صالة استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

بينما في نفس المجموعة يلعب منتخب الدنمارك أمام اليابان في الخامسة والربع مساء.

وتستضيف مصر منافسات البطولة حتى يوم 17 أغسطس الجاري.

بطولة العالم للأندية - كرة يد

تجرى مراسم قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد في السابعة إلا ربع من مساء اليوم .

وتقام القرعة في استاد القاهرة على هامش بطولة العالم لناشئين اليد.

ويشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات البطولة.

وتستضيف مصر كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في سبتمبر المقبل.

