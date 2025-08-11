كرة سلة – أشرف توفيق مدربا لسموحة

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 00:41

كتب : هاني العوضي

أشرف توفيق مدرب سموحة لكرة السلة

أعلن نادي سموحة تعيين أشرف توفيق مديرا فنيا للفريق الأول لكرة السلة للرجال في النادي.

وكان أشرف توفيق مدربا للأهلي لعدة سنوات قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء.

بعدها تولى أشرف توفيق تدريب فريق سبورتنج السكندري قبل أن يرحل بنهاية الموسم الماضي.

وقضى أشرف توفيق موسمين مع سبورتنج حقق خلالهما برونزية البطولة العربية عام 2024.

كما يعد أشرف توفيق أحد المحاضرين في الاتحاد العربي لكرة السلة.

وينطلق الدوري المصري لكرة السلة في شهر سبتمبر المقبل.

