ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني

أعلن نادي راسينج كلوب الأرجنتيني ضم ماركوس روخو قادما من بوكا جونيورز.

ووقع المدافع المخضرم على عقد انتقاله لصفوف الفريق لمدة موسم واحد.

وسيكون روخو جاهزا لخوض أولى مبارياته مع الفريق بدءا من ذهاب دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس.

صاحب الـ 35 عاما اكتفى بخوض 13 مباراة بقميص بوكا جونيورز في الفترة الأخيرة.

𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦 𝗦𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 🩵🤍 Marcos ya es jugador del 𝗣𝗥𝟭𝗠𝗘𝗥 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa #Libertadores pic.twitter.com/Fp7Pp6mKsy — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2025

ومنذ تعيين ميجيل أنخل روسو مديرا فنيا للفريق لم يخض أي مباراة وتم استبعاده عن التدريبات.

وبقميص بوكا جونيورز خاض 118 مباراة سجل 9 أهداف في جميع المسابقات وتوج بـ 3 ألقاب.

مدافع منتخب الأرجنتين ومانشستر يونايتد السابق سبق أن لعب لفرق سبارتاك موسكو الروسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وإستوديانتيس الأرجنتيني وبوكا جونيورز قبل أن لراسينج.

وسيحل راسينج بطل كوبا سود أمريكانا الموسم الماضي (تعادل الكونفدرالية) ضيفا على بنيارول الأوروجوياني في ذهاب دور الـ 16 فجر الأربعاء المقبل.

ويحتل راسينج المركز الـ 11 في ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 4 نقاط من 4 مباريات لمرحلة كلاوسورا.