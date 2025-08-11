ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

ماركوس روخو

أعلن نادي راسينج كلوب الأرجنتيني ضم ماركوس روخو قادما من بوكا جونيورز.

ووقع المدافع المخضرم على عقد انتقاله لصفوف الفريق لمدة موسم واحد.

وسيكون روخو جاهزا لخوض أولى مبارياته مع الفريق بدءا من ذهاب دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس.

أخبار متعلقة:
شبكة ESPN: منع روخو من دخول غرفة ملابس بوكا جونيورز.. وفسخ التعاقد قريب إصابة ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي منافس الأهلي المحتمل - بالميراس يبحث إمكانية ضم ماركوس روخو السوبر كلاسيكو - طرد روخو يحسم الموقعة.. ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز

صاحب الـ 35 عاما اكتفى بخوض 13 مباراة بقميص بوكا جونيورز في الفترة الأخيرة.

ومنذ تعيين ميجيل أنخل روسو مديرا فنيا للفريق لم يخض أي مباراة وتم استبعاده عن التدريبات.

وبقميص بوكا جونيورز خاض 118 مباراة سجل 9 أهداف في جميع المسابقات وتوج بـ 3 ألقاب.

مدافع منتخب الأرجنتين ومانشستر يونايتد السابق سبق أن لعب لفرق سبارتاك موسكو الروسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وإستوديانتيس الأرجنتيني وبوكا جونيورز قبل أن لراسينج.

وسيحل راسينج بطل كوبا سود أمريكانا الموسم الماضي (تعادل الكونفدرالية) ضيفا على بنيارول الأوروجوياني في ذهاب دور الـ 16 فجر الأربعاء المقبل.

ويحتل راسينج المركز الـ 11 في ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 4 نقاط من 4 مباريات لمرحلة كلاوسورا.

راسينج كلوب بوكا جونيورز ماركوس روخو الدوري الأرجنتيني
نرشح لكم
في غياب ميسي.. إنتر ميامي يهزم أونام بوماس بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات توتنام يعلن انتقال سون إلى لوس أنجلوس الأمريكي رسميا - مولر إلى فانكوفر الكندي تأكد غياب ميسي عن مواجهة بوماس المكسيكي رومانو: وست هام يتوصل لاتفاق مع بوتافوجو على ضم جون فيكتور ثنائية نيمار في جوفينتود تبعد سانتوس عن مراكز الهبوط تمهيدا لرحيل حارسه؟ تقرير: بوتافوجو يقترب من ضم نيتو إنتر ميامي يعلن تفاصيل إصابة ميسي
أخر الأخبار
بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – أشرف توفيق مدربا لسموحة 2 ساعة | كرة سلة
ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني 2 ساعة | أمريكا
في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو 2 ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال 2 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يصرف النظر عن ضم عبد الإله العمري 2 ساعة | سعودي في الجول
بيانات واتهامات ثم مبادرة إنقاذ.. أزمة مباراة حسم الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والهلال 2 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510970/ماركوس-روخو-إلى-راسينج-كلوب-الأرجنتيني