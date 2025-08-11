في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 00:15

لامين يامال

توج برشلونة بلقب كأس خوان جامبر الودية التي تقام قبل انطلاق كل موسم، وذلك بالفوز على كومو الإيطالي بخماسية دون رد.

وأقيمت المباراة في ملعب يوهان كرويف معقل فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وذلك بسبب عمليات بناء وتجديد ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة.

خماسية برشلونة سجلها كل من فيرمين لوبيز هدفين، ولامين يامال هدفين، وهدف عن طريق البرازيلي رافينيا.

وكان برشلونة خسر لقب كأس خوان جامبر في الموسم الماضي أمام فريق الإمارة الفرنسية موناكو.

خوان جامبر هو أحد الأعضاء المؤسسين لنادي برشلونة ورئيس النادي السابق وأحد اللاعبين التاريخيين لبرشلونة.

برشلونة خوان جامبر كومو الدوري الإيطالي
