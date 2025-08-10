الرياضية: اتحاد جدة يصرف النظر عن ضم عبد الإله العمري

صرف نادي اتحاد جدة السعودي النظر عن ضم عبد الإله العمري.

وقضى اللاعب الموسم الماضي معارا من النصر للاتحاد وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الاتحاد قرر صرف النظر عن ضم اللاعب الدولي بسبب المطالب المالية المرتفعة من النصر.

وطالب النصر لبيع لاعبه بالحصول على 70 مليون ريال سعودي.

وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية في تقرير سابق فإن الاتحاد حاول ضم المدافع الدولي بمقابل 40 مليون ريال سعودي (يعادل 10 ملايين دولار).

ويستعد الاتحاد للقاء النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل.

صاحب الـ 28 عاما خاض الموسم الماضي 21 مباراة وتوج بلقب الدوري مع النمور.

وبقميص النصر لعب 131 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

وشارك عبد الإله العمري في 25 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.