لتعويض تشاو.. سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مع جنوى لضم دي فينتر

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

كوني دي فينتر - جنوى

توصل نادي ميلان إلى اتفاق مع نظيره جنوى للتعاقد مع كوني دي فينتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ميلان اتفق مع جنوى لضم اللاعب البلجيكي مقابل 20 مليون يورو.

ووفقا للشبكة في وقت سابق فإن جنوى طلب الحصول على 25 مليون يورو، لكن يبدو أن مفاوضات ميلان نجحت في تقليل المبلغ المطلوب.

وبدأ المدافع البالغ من العمر 23 عاما مسيرته في ليرس وزولته فاريجيم قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.

وتدرج في الفئات السنية المختلفة في يوفنتوس قبل أن يرحل إلى إمبولي معارا ثم أعير إلى جنوى.

وتمكن جنوى من التعاقد معه بشكل دائم مقابل 8 ملايين يورو.

وينتهي عقد دي فينتر مع جنوى في 2028.

ويسعى ميلان لتدعيم صفوف دفاعه بعد اقتراب رحيل ماليك تشاو إلى نيوكاسل.

وبحسب سكاي سبورت، فإن نيوكاسل اقترب من ضم ماليك ثياو مدافع ميلان حتى 2030.

تعويض ماليك تشاو

يقترب ماليك تشاو لاعب ميلان بشدة من الانتقال إلى نيوكاسل خلال الصيف الجاري.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن نيوكاسل اقترب من ضم ماليك ثياو مدافع ميلان حتى 2030.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات في مرحلة متقدمة للغاية ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 40 مليون يورو.

ثياو كان قريبا من الانتقال لنيوكاسل في الصيف الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكان نيوكاسل قد أبرم صفقة من ميلان الصيف قبل الماضي بالتعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 64 مليون يورو.

وتدرج ماليك تشاو في صفوف شالكه حتى وصل للفريق الأول عام 2020، وشارك بقميص الفريق في 21 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل صاحب الـ 24 عاما إلى ميلان في صيف 2022 قادما من شالكة.

ولعب تشاو مع ميلان 85 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

كوني دي فينتر ميلان جنوى ميركاتو
