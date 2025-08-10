أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لمواجهتي المغرب
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 23:38
كتب : FilGoal
أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة الفراعنة الصغار لمواجهتي المغرب وديا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر للشباب ضد منافسه المغرب وديتين يومي 13 و15 أغسطس استعدادا لكأس العالم للشباب في تشيلي.
وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.
وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:
المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي
الدفاع: أحمد عابدين – محمد عوض – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مؤمن شريف – معاذ عطية – مهاب سامي
الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد – سيف سفاجا – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – حامد عبد الله – أحمد شرف – ياسين عاطف – علي إيهاب – عمر خضر
الهجوم: أدهم كريم – أيمن أمير
