أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لمواجهتي المغرب

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - أسامة نبيه

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة الفراعنة الصغار لمواجهتي المغرب وديا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر للشباب ضد منافسه المغرب وديتين يومي 13 و15 أغسطس استعدادا لكأس العالم للشباب في تشيلي.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

أخبار متعلقة:
النتيجة المتكررة.. فاركو يتعادل مع إنبي دون أهداف مدرب الجونة: الفوز في أول جولة مميز.. وحاولنا عدم التعثر مثل الكبار "سوء فهم ولا أقصد الإساءة".. حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي

الدفاع: أحمد عابدين – محمد عوض – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مؤمن شريف – معاذ عطية – مهاب سامي

الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد – سيف سفاجا – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – حامد عبد الله – أحمد شرف – ياسين عاطف – علي إيهاب – عمر خضر

الهجوم: أدهم كريم – أيمن أمير

منتخب مصر للشباب أسامة نبيه المغرب
نرشح لكم
اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي تونس الوديتين بالإسماعيلية استعدادا لكأس العرب مواعيد مباريات الثلاثاء 12 أغسطس.. منتخب ناشئين اليد ضد الدنمارك وأمم إفريقيا للسلة منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش خطة إعداد طولان لكأس العرب خبر في الجول - الاتفاق بين منتخب مصر ورابطة الأندية على موعد معسكر أمم إفريقيا خبر في الجول - جهاز منتخب مصر يراقب حالة عاشور ومروان.. والثنائي يقترب من معسكر سبتمبر تصفيات كأس العالم - استاد القاهرة يستضيف مباراة مصر ضد إثيوبيا منتخب الشباب يخوض وديتين ضد المغرب استعدادا لـ كأس العالم
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي 5 ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 5 ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 5 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 6 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 6 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 6 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/510963/أسامة-نبيه-يعلن-قائمة-منتخب-الشباب-لمواجهتي-المغرب