لا للأهداف للمرة الرابعة.. غزل المحلة يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي

البنك الأهلي - غزل المحلة

التعادل السلبي الرابع في الجولة الأولى من الدوري المصري، سجله البنك الأهلي وغزل المحلة.

قبلهما بدقائق سجل فاركو وإنبي التعادل السلبي الثالث.

كان ذلك بعد أن سجل الإسماعيلي وبتروجت التعادل السلبي الثاني ليلة أمس.

بينما كان لبيراميدز ووادي دجلة حظ قص هذا الشريط في المباراة الافتتاحية.

حاول محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي بتسديدة قوية ولكن بعيدا عن المرمى في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 31 نفذ سعيدو سيمبوريه ركلة حرة للبنك ارتطمت بالحائط البشري.

وفي الدقيقة 40 حاول أسامة فيصل بتسديدة مقصية ولكن أبعدها الحارس عامر محمد عامر إلى ركنية.

وفي الدقيقة 65 سدد كيبو سعيدي كرة للمحلة ولكنها ارتطمت بالدفاع.

وسدد مصطفى شلبي لاعب البنك المنتقل مؤخرا من الزمالك في الدقيقة 73، ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي النهاية أصيب كيبو سعيدي لاعب غزل المحلة وأتى أحمد سعيد بدلا منه في الدقيقة 91.

البنك الأهلي غزل المحلة الدوري المصري
