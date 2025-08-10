أليجري: كنا أفضل بـ 10 لاعبين ضد تشيلسي.. والخسارة ليست كارثية

شدد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان على أن فريقه كان فريقه أفضل بلعبه بـ 10 لاعبين ضد تشيلسي.

تفوق تشيلسي على ميلان بنتيجة 4-1 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في لقاء أقيم في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وقال المدرب الإيطالي عبر سكاي سبورتس: "لعبنا أفضل ضد تشيلسي عندما كنا بـ 10 لاعبين وأكثر تنظيما وهذه أمور يمكننا تصحيحها".

وأضاف "الأهم في المباراة أننا خرجنا بدون إصابات".

وواصل "حزين لرحيل ماليك تشاو عن ميلان، النادي يتخذ خطوات للعثور على بديله ولدينا بافلوفيتش وجابيا وتوموري".

وأكمل "مودريتش وصل فقط قبل 10 أيام، لعب 45 دقيقة لأن البطاقة الحمراء غيّرت خططنا، كان من المفترض أن يدخل بدلا من يونس موسى الذي لعب 70 دقيقة بعد أن لعب 60 دقيقة في المباراة السابقة".

وتابع "مودريتش متأخر بدنيا مقارنة بالبقية، لذا هناك عمل يجب القيام به".

وأنهى حديثه قائلا: "الخسارة من تشيلسي ليست كارثية، نحن بحاجة للعمل على التفاصيل مثل الكرات الثابتة".

وتقدم تشيلسي بهدفين في أول 8 دقائق، فسجل أندري كوبياس هدف البلوز الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 5.

وبعد 3 دقائق أضاف جواو بيدرو الهدف الثاني من صناعة بيدرو نيتو.

وأكمل كوبياس انطلاقته السلبية وتعرض للطرد في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني شارك لوكا مودريتش لأول مرة بقميص ميلان بدلا من صامويلي ريتشي.

