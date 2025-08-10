النتيجة المتكررة.. فاركو يتعادل مع إنبي دون أهداف

تعادل فاركو مع منافسه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

ويقود أحمد خطاب تدريب فاركو، بينما حمزة الجمل إنبي.

ويستمر المدربان في تدريب الفريق ذاته منذ الموسم الماضي.

وتستمر نتيجة التعادل مسيطرة على معظم مباريات الدوري في الجولة الأولى.

وانتهت 6 مباريات من أصل 10 في الجولة بالتعادل.

وتكررت نتيجة التعادل دون أهداف في 4 مباريات.

سيطر على المباراة قلة الفرص بشكل كبير إذ لم يسيطر فريق على المباراة بشكل كبير على الآخر وكانت في أوقات كثيرة متوازنة.

وتعتبر الفرصة الوحيدة الخطيرة في المباراة كانت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني إذ سدد رفيق كابو لاعب إنبي من داخل منطقة الجزاء لكن بعدت المرمى قليلا.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة واحدة.