بمشاركة معلول وهدف موتيابا.. الصفاقسي يخسر من بوجلبان في الدوري التونسي

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

علي معلول - الصفاقسي

استهل الصفاقسي مشواره في الدوري التونسي بالخسارة أمام الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهد اللقاء مشاركة علي معلول أساسيا ومرتديا شارة القيادة وترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق.

واستقبل الأبيض والأسود هدفا في الدقيقة الأولى عن طريق مؤمن رحماني.

أخبار متعلقة:
معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي "أجمل حكاية".. الصفاقسي يعلن عودة علي معلول الصفاقسي يكشف موعد الإعلان ضم معلول.. وجديد مفاوضات المثلوثي

وسجل موتيابا هدف التعادل في الدقيقة 45+7 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 69 سجل رحماني هدف فوز كتيبة المدرب أنيس بوجلبان -مدرب المصري السابق- بالـ 3 نقاط.

وانتهت الجولة الأولى من الدوري التونسي حيث يحتل الجرجيسي المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويحتل الصفاقسي المركز الـ 13.

وسيلتقي الصفاقسي في الجولة الثانية مع البنزرتي.

وللموسم الثاني على التوالي يفشل الصفاقسي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من المسابقة.

وسبق أن تعادل الصفاقسي الموسم الماضي في الجولة الأولى.

علي معلول الصفاقسي الترجي الجرجيسي الدوري التونسي
نرشح لكم
في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ لتعويض تشاو.. سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مع جنوى لضم دي فينتر أليجري: كنا أفضل بـ 10 لاعبين ضد تشيلسي.. والخسارة ليست كارثية تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد هندرسون: عملنا بشكل رائع للتحضير لركلات الترجيح.. ونعيش لحظة تاريخية رومانو يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم إنزو فيرنانديز في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا
أخر الأخبار
بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – أشرف توفيق مدربا لسموحة ساعة | كرة سلة
ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني ساعة | أمريكا
في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال ساعة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يصرف النظر عن ضم عبد الإله العمري ساعة | سعودي في الجول
بيانات واتهامات ثم مبادرة إنقاذ.. أزمة مباراة حسم الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والهلال 2 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510956/بمشاركة-معلول-وهدف-موتيابا-الصفاقسي-يخسر-من-بوجلبان-في-الدوري-التونسي