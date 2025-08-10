بمشاركة معلول وهدف موتيابا.. الصفاقسي يخسر من بوجلبان في الدوري التونسي

استهل الصفاقسي مشواره في الدوري التونسي بالخسارة أمام الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهد اللقاء مشاركة علي معلول أساسيا ومرتديا شارة القيادة وترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق.

واستقبل الأبيض والأسود هدفا في الدقيقة الأولى عن طريق مؤمن رحماني.

وسجل موتيابا هدف التعادل في الدقيقة 45+7 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 69 سجل رحماني هدف فوز كتيبة المدرب أنيس بوجلبان -مدرب المصري السابق- بالـ 3 نقاط.

وانتهت الجولة الأولى من الدوري التونسي حيث يحتل الجرجيسي المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويحتل الصفاقسي المركز الـ 13.

وسيلتقي الصفاقسي في الجولة الثانية مع البنزرتي.

وللموسم الثاني على التوالي يفشل الصفاقسي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من المسابقة.

وسبق أن تعادل الصفاقسي الموسم الماضي في الجولة الأولى.