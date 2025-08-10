هندرسون: عملنا بشكل رائع للتحضير لركلات الترجيح.. ونعيش لحظة تاريخية

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

دين هندرسون - كريستال بالاس

شدد دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس على عمل فريقه بشكل رائع للتحضير لركلات الترجيح والفوز على ليفربول.

دين هندرسون

النادي : كريستال بالاس

كريستال بالاس

توج فريق كريستال بالاس بلقب كأس درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "درع المجتمع" وذلك بالفوز على ليفربول في النهائي بركلات الترجيح.

وقال الحارس الإنجليزي لـ TNT Sports: "المدرب أخبرنا أننا سنحصل على فرص أكثر في الشوط الثاني واستحقينا الفوز في النهاية".

وأضاف "العمل الذي قمنا به للتحضير لركلات الترجيح كان رائعا، شكرا لكل من يعمل خلف الكواليس".

وأنهى حديثه قائلا: "من الرائع الفوز على ليفربول، المنافس كان مرشحا للفوز لأن لديه لاعبون مذهلون وفريق جيد، لكننا توجنا بلقبين في 3 أشهر، هذه لحظة استثنائية في تاريخنا".

وتصدى دين هندرسون لركلتي ترجيح بينما الأخرى أهدرها محمد صلاح أعلى المرمى.

وتفوق كريستال بالاس على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

ليجمع بذلك كريستال بالاس بين بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس درع المجتمع.

وكان كريستال توج في نهاية الموسم الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي.

ويعد اللقب هو الأول لكريستال بالاس في بطولات درع الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف ليفربول في المباراة هوجو إيكيتيكي وجيرمي فريمبونج، بينما سجل لكريستال بالاس كل من ماتيتا وإسماعيلا سار.

دين هندرسون ليفربول كريستال بالاس
