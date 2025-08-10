"سوء فهم ولا أقصد الإساءة".. حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي

أوضح حسام حسن مهاجم مودرن سبورت أنه لم يقصد الإساءة إلى جماهير الأهلي، وذلك بعدما احتفل بهدفه في الأحمر في الدوري.

وكتب حسام حسن عبر حسابه بموقع إنستجرام: "في البداية أعتذر لجمهور النادي الأهلي العظيم عن أي سوء تفاهم حدث في لقطة الهدف، وهذا الجمهور لم أرى منه إلا كل خير ومساندة وقت تواجدي في النادي".

وأضاف "أنا كنت أمر بفترة ضغوط لظروف شخصية ووضع النادي الموسم الماضي، وأكرر اعتذاري وحبي لجمهور الأهلي".

وأتم تصريحاته "كنت أهدي الاحتفال لمؤمن زكريا دون القصد بالإشارة لأحد من الجماهير لذا وجب التنويه".

وكان مودرن تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري.

وسجل حسام حسن هدف مودرن الأول في المباراة.

وكان حسام حسن انضم للأهلي بداية موسم 2021/2022 ولعب مع الأحمر موسم ونصف، قبل أن يرحل إلى سموحة ومنه إلى مودرن سبورت.