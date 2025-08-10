مدرب الجونة: الفوز في أول جولة مميز.. وحاولنا عدم التعثر مثل الكبار

أبدى أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لـ الجونة سعادته بالفوز في الجولة الأولى من الدوري المصري على كهرباء الإسماعيلية.

وانتصر الجونة في استاد الإسماعيلية بهدف دون رد سجله صابر الشيمي.

وقال المدير الفني لـ الجونة عبر أون سبورت: "خضنا مباراة قوية وأمام فريق جيد بقيادة رضا شحاتة، والفرق الكبيرة تعثرت وحاولنا عدم تكرار الأمر".

وأضاف "خضنا فترة إعداد جيدة ونحتاج 3-4 مباريات لنصبح لائقين بشكل كامل، وتحقيق 3 نقاط في أول جولة خارج الأرض أمر مميز وأشكر اللاعبين على مجهودهم".

وأتم "الدوري سيكون صعبا جدا هذا الموسم خاصة للفرق صاحبة الإمكانيات القليلة، وأعجبت بالجهد المبذول من لاعبي الفريقين".

ومن جانبه صرّح أحمد مسعود حارس مرمى الجونة عبر أون سبورت قائلا: "عدت بعد فترة طويلة من الغياب لمدة 9 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفترة كانت صعبة وحتى الآن لم نقدم أي شيء".

واختتم "وسأحاول مع زملائي تقديم أداء أفضل".

وخرج مسعود بشباك نظيفة في 71 مباراة بشكل عام خلال مسيرته في الدوري التي بدأت في 2012-13.

video:1

ولأول مرة يحقق الجونة الفوز في الجولة الأولى من الدوري المصري منذ صعوده في 2009-2010.

وخسر كهرباء الإسماعيلية في ظهوره الأول الرسمي بالدوري المصري على أرضه في استاد الإسماعيلية.

وأصبح الجونة رابعا بشكل مؤقت في الترتيب فيما يحتل الكهرباء المركز الـ 18.

وسيلتقي الجونة في الجولة الثالثة مع غزل المحلة إذ سيحصل على راحة الجولة المقبلة.

فيما سيحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على بتروجت يوم الجمعة المقبل.