مدرب الجونة: الفوز في أول جولة مميز.. وحاولنا عدم التعثر مثل الكبار

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لـ الجونة

أبدى أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لـ الجونة سعادته بالفوز في الجولة الأولى من الدوري المصري على كهرباء الإسماعيلية.

وانتصر الجونة في استاد الإسماعيلية بهدف دون رد سجله صابر الشيمي.

وقال المدير الفني لـ الجونة عبر أون سبورت: "خضنا مباراة قوية وأمام فريق جيد بقيادة رضا شحاتة، والفرق الكبيرة تعثرت وحاولنا عدم تكرار الأمر".

أخبار متعلقة:
لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية كما كشف في الجول - الجونة يعلن ضم أحمد جمال لاعب إنبي السابق 3 صفقات في يوم واحد.. الجونة يعلن تعاقداته الجديدة خبر في الجول – الجونة يتمم اتفاقه لضم أحمد جمال لاعب إنبي السابق

وأضاف "خضنا فترة إعداد جيدة ونحتاج 3-4 مباريات لنصبح لائقين بشكل كامل، وتحقيق 3 نقاط في أول جولة خارج الأرض أمر مميز وأشكر اللاعبين على مجهودهم".

وأتم "الدوري سيكون صعبا جدا هذا الموسم خاصة للفرق صاحبة الإمكانيات القليلة، وأعجبت بالجهد المبذول من لاعبي الفريقين".

ومن جانبه صرّح أحمد مسعود حارس مرمى الجونة عبر أون سبورت قائلا: "عدت بعد فترة طويلة من الغياب لمدة 9 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفترة كانت صعبة وحتى الآن لم نقدم أي شيء".

واختتم "وسأحاول مع زملائي تقديم أداء أفضل".

وخرج مسعود بشباك نظيفة في 71 مباراة بشكل عام خلال مسيرته في الدوري التي بدأت في 2012-13.

ولأول مرة يحقق الجونة الفوز في الجولة الأولى من الدوري المصري منذ صعوده في 2009-2010.

وخسر كهرباء الإسماعيلية في ظهوره الأول الرسمي بالدوري المصري على أرضه في استاد الإسماعيلية.

وأصبح الجونة رابعا بشكل مؤقت في الترتيب فيما يحتل الكهرباء المركز الـ 18.

وسيلتقي الجونة في الجولة الثالثة مع غزل المحلة إذ سيحصل على راحة الجولة المقبلة.

فيما سيحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على بتروجت يوم الجمعة المقبل.

أحمد مسعود أحمد مصطفى بيبو الجونة الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
لا للأهداف للمرة الرابعة.. غزل المحلة يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي النتيجة المتكررة.. فاركو يتعادل مع إنبي دون أهداف "سوء فهم ولا أقصد الإساءة".. حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) غزل المحلة مصطفى شوبير: ليست البداية التي أردناها.. ونشعر بدعمكم في كل مباراة انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) إنبي الزمالك ضد سيراميكا.. فيريرا حارب أفكاره وشحاتة الناضج ونبيل عماد صاحب النصف مهمة لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية
أخر الأخبار
كرة سلة – أشرف توفيق مدربا لسموحة 18 دقيقة | كرة سلة
ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني 30 دقيقة | أمريكا
في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو 44 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال 49 دقيقة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يصرف النظر عن ضم عبد الإله العمري ساعة | سعودي في الجول
بيانات واتهامات ثم مبادرة إنقاذ.. أزمة مباراة حسم الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والهلال ساعة | الوطن العربي
الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ ساعة | سعودي في الجول
لتعويض تشاو.. سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مع جنوى لضم دي فينتر ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510953/مدرب-الجونة-الفوز-في-أول-جولة-مميز-وحاولنا-عدم-التعثر-مثل-الكبار