كرة نسائية – الزمالك يعلن ضم الكينية أمو أرينجو

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 21:20

كتب : إبراهيم رمضان

سيدات الزمالك كرة قدم

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الكينية كاترين أمو أرينجو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف فريق السيدات.

وأشار النادي إلى أن التعاقد يمتد لموسم واحد فقط في صفقة انتقال حر.

وتعود التجربة الأخيرة لأمو أرينجو رفقة فريق جوكولم كيرالا الهندي.

وتلعب أمو أرينجو في مركز وسط الملعب وشاركت مع منتخب بلادها تحت 17 عاما و20 عاما وتأهلت مع كينيا في كأس العالم الأخيرة في كوستاريكا.

وتبلغ أمو أرينجو من العمر 22 عاما.

وسبق للزمالك الإعلان عن ضم البينينية فيفامي ماي سراث في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تعيين علي السعيد مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد عزت.

جاء ذلك عقب تقدم محمد عزت باعتذارعن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق، حيث وجه بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي له الشكر على الفترة التي قضاها متمنيًا له التوفيق في مشواره القادم.

وسبق لـ علي السعيد تولي تدريب العديد من الأندية المحلية منها دلفي والترام.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في دوري الكرة النسائية المصرية في المركز الرابع.

وكان فريق مسار قد حقق لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري السيدات.

بينما حقق فريق الأهلي لقب كأس مصر.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر للسيدات بين مسار والأهلي قبل انطلاق الموسم.

ويشارك 17 فريقا في الموسم الجديد من دوري الكرة النسائية، من بينها أي إس كيه الذي يشارك لأول مرة.

وجاءت الأندية المشاركة في دوري الموسم المقبل كالآتي:

مسار - الأهلي - الزمالك - وادي دجلة - المقاولون العرب - الطيران - إنبي - البنك الأهلي - زد - بالم هيلز - إس أي كا إف سي - رع - مودرن سبورت - اتحاد بسيون - بيراميدز - المصري - الجونة.

