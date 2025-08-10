داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر

سجل داروين نويز هدفا في ظهوره الأول مع الهلال السعودي وذلك بعد انضمامه للفريق الأزرق قادما من ليفربول قبل ساعات.

داروين نونيز النادي : الهلال الهلال

وفاز الهلال على آراو السويسري بسداسية دون رد في مباراة ودية جمعتهما ضمن استعدادات الأزرق للموسم الجديد في السعودية.

وشارك المهاجم الأوروجواياني مع بداية الشوط الثاني وسجل هدف الفريق السادس.

شهدت المباراة أيضا ظهور عمرو خالد بيبو لاعب منتخب مصر للشباب على مقاعد بدلاء فريقه آراو السويسري، لكنه لم يشارك في اللقاء.

وانضم نونيز من ليفربول إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو.

ووقع المهاجم على عقود انضمامه للهلال لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان الهلال السعودي اعتذر عن عدم المشاركة في السوبر السعودي بسبب الاجهاد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ليشارك بدلا منه أهلي جدة الذي سيلعب ضد القادسية.