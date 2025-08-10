رومانو يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم إنزو فيرنانديز

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد رومانو أن التقارير التي أشارت إلى رغبة باريس سان جيرمان في ضم اللاعب الأرجنتيني غير حقيقية.

وشدد رومانو بعدم وجود أي فرصة لإمكانية رحيل لاعب الوسط إذ يتمسك تشيلسي كثيرا بتواجده.

أخبار متعلقة:
في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا الدقيقة = 49 ألف يورو؟ بيرنلي يعلن ضم برويا من تشيلسي تشيلسي يبدأ مفاوضات ضم جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يحدد سعره إيفرتون يعلن ضم لاعب تشيلسي

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 2032.

ولعب إنزو فيرنانديز خلال الموسم الماضي 53 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 17 آخرين.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع إنزو فيرنانديز مقابل 121 مليون يورو قادما من بنفيكا في الانتقالات الشتوية عام 2023.

ويفتتح تشيلسي بطل كأس العالم للأندية بلقاء كريستال بالاس بطل درع المجتمع يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي.

إنزو فيرنانديز تشيلسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ لتعويض تشاو.. سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مع جنوى لضم دي فينتر أليجري: كنا أفضل بـ 10 لاعبين ضد تشيلسي.. والخسارة ليست كارثية تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد بمشاركة معلول وهدف موتيابا.. الصفاقسي يخسر من بوجلبان في الدوري التونسي هندرسون: عملنا بشكل رائع للتحضير لركلات الترجيح.. ونعيش لحظة تاريخية في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا
أخر الأخبار
بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – أشرف توفيق مدربا لسموحة ساعة | كرة سلة
ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني ساعة | أمريكا
في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال ساعة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يصرف النظر عن ضم عبد الإله العمري ساعة | سعودي في الجول
بيانات واتهامات ثم مبادرة إنقاذ.. أزمة مباراة حسم الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والهلال 2 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510950/رومانو-يكشف-حقيقة-رغبة-باريس-سان-جيرمان-في-ضم-إنزو-فيرنانديز