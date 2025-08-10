رومانو يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم إنزو فيرنانديز
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 21:08
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إنزو فيرنانديز
النادي : تشيلسي
وأفاد رومانو أن التقارير التي أشارت إلى رغبة باريس سان جيرمان في ضم اللاعب الأرجنتيني غير حقيقية.
وشدد رومانو بعدم وجود أي فرصة لإمكانية رحيل لاعب الوسط إذ يتمسك تشيلسي كثيرا بتواجده.
وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 2032.
ولعب إنزو فيرنانديز خلال الموسم الماضي 53 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 17 آخرين.
وكان تشيلسي قد تعاقد مع إنزو فيرنانديز مقابل 121 مليون يورو قادما من بنفيكا في الانتقالات الشتوية عام 2023.
ويفتتح تشيلسي بطل كأس العالم للأندية بلقاء كريستال بالاس بطل درع المجتمع يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي.
