انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) غزل المحلة

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - غزل المحلة

يلعب غزل المحلة ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.

تابع من هنا

--

ق 91 أحمد سعيد بدلا من كيبو سعيدي

ق 90 توقف اللعب لعلاج لاعب غزل المحلة كيبو سعيدي ويبدو أنه غير قادر على إكمال المباراة.

ق 73 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب البنك الأهلي مصطفى شلبي ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ق 65 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من لاعب غزل المحلة كيبو سعيدي ولكن ارتطمت بالدفاع ومرت دون خطورة.

استراحة

ق 41 ركلة ركنية لصالح البنك الأهلي من الجهة اليسرى نفذها محمد إبراهيم بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء انتهت بخطأ هجومي على لاعبي البنك الأهلي وركلة حرة من نصيب غزل المحلة من المنتصف الدفاعي

ق 40 تسديدة مقصية من داخل منطقة الجزاء من لاعب البنك الأهلي أسامة فيصل ولكن يبعدها ببراعة حارس مرمى غزل المحلة عامر محمد عامر إلى ركنية.

ق 32 ركلة ركنية لصالح البنك الأهلي من الجهة اليسرى نفذها محمد إبراهيم بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية عمرو الجزاء ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن ومن ثم شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة.

ق 31 ركلة حرة لصالح البنك الأهلي من على مشارف منطقة الجزاء بعد عرقلة أسامة فيصل نفذها سعيدو سيمبوريه بتسديدة ارتطمت بالحائط البشري ومن ثم أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

ق 14 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من لاعب البنك الأهلي محمد إبراهيم ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

غزل المحلة الدوري المصري البنك الأهلي
