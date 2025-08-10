مصطفى شوبير: ليست البداية التي أردناها.. ونشعر بدعمكم في كل مباراة

أبدى مصطفى شوبير حارس الأهلي أسفه بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت في الدوري المصري.

وتعادل الأهلي 2-2 في استاد القاهرة لحساب الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.

وكتب الحارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ليست البداية التي أردناها، لكننا سنقدم كل ما لدينا في القادم".

وأضاف "دعمكم يعني العالم، نشعر به في كل مباراة".

وشارك شوبير في اللقاء أساسيا على حساب محمد الشناوي بقرار من الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة قبل نهاية الجولة الأولى.

ولأول مرة يتعثر الأهلي في أول جولة من الدوري المصري بعدما حقق الفوز في أول جولة خلال آخر 6 مواسم.