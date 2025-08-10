مصطفى شوبير: ليست البداية التي أردناها.. ونشعر بدعمكم في كل مباراة
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 20:49
كتب : FilGoal
أبدى مصطفى شوبير حارس الأهلي أسفه بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت في الدوري المصري.
وتعادل الأهلي 2-2 في استاد القاهرة لحساب الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.
وكتب الحارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ليست البداية التي أردناها، لكننا سنقدم كل ما لدينا في القادم".
وأضاف "دعمكم يعني العالم، نشعر به في كل مباراة".
وشارك شوبير في اللقاء أساسيا على حساب محمد الشناوي بقرار من الإسباني خوسيه ريبيرو.
ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة قبل نهاية الجولة الأولى.
ولأول مرة يتعثر الأهلي في أول جولة من الدوري المصري بعدما حقق الفوز في أول جولة خلال آخر 6 مواسم.
نرشح لكم
"سوء فهم ولا أقصد الإساءة".. حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي مدرب الجونة: الفوز في أول جولة مميز.. وحاولنا عدم التعثر مثل الكبار استراحة الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) إنبي.. بداية الشوط الثاني الزمالك ضد سيراميكا.. فيريرا حارب أفكاره وشحاتة الناضج ونبيل عماد صاحب النصف مهمة لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية ياسين مرعي ضد مودرن.. تمريرات مفتاحية ومساندة في الجهة اليسرى انتهت بهدف انتهت الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(1) الجونة.. فوز الضيوف