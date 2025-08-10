انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) إنبي

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 20:41

كتب : FilGoal

عمر رضا - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------

انتهت

ق 90+4: تسديدة خطيرة من رفيق كابو لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء لكن بعدت المرمى قليلا.

مباراة متوازنة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

مباراة متوازنة بين الفريقين.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

فاركو الدوري المصري إنبي
التعليقات
