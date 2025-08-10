انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

------------------------------------

انتهت

ق 90+4: تسديدة خطيرة من رفيق كابو لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء لكن بعدت المرمى قليلا.

مباراة متوازنة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

مباراة متوازنة بين الفريقين.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل