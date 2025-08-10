انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) إنبي
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 20:41
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري.
------------------------------------
انتهت
ق 90+4: تسديدة خطيرة من رفيق كابو لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء لكن بعدت المرمى قليلا.
مباراة متوازنة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
مباراة متوازنة بين الفريقين.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
