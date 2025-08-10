مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) إنبي.. بداية الشوط الثاني

"سوء فهم ولا أقصد الإساءة".. حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي

مدرب الجونة: الفوز في أول جولة مميز.. وحاولنا عدم التعثر مثل الكبار

استراحة الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

مصطفى شوبير: ليست البداية التي أردناها.. ونشعر بدعمكم في كل مباراة

الزمالك ضد سيراميكا.. فيريرا حارب أفكاره وشحاتة الناضج ونبيل عماد صاحب النصف مهمة

لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية

ياسين مرعي ضد مودرن.. تمريرات مفتاحية ومساندة في الجهة اليسرى انتهت بهدف

انتهت الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(1) الجونة.. فوز الضيوف