الزمالك ضد سيراميكا.. فيريرا حارب أفكاره وشحاتة الناضج ونبيل عماد صاحب النصف مهمة

أظهر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بعض أفكاره في فوز فريقه على منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتألق محمد شحاتة وسجل هدفا من منتصف الملعب، لكن ليس إنصافا أن يتلخص كل جهوده في الهدف الرائع، وسيتم إيضاح الأمر.

ولماذا تمكن نبيل عماد من أداء نصف مهمته فقط.

فيريرا ضد أفكاره

المعروف للجميع بعد تداول طريقة لعب فيريرا عندما تم تعيينه مدربا للزمالك أنه يتسم بالهجوم دون الاهتمام كثيرا بالدفاع.

لكن في تجربته الأخيرة مع مولينبيك اتزنت طريقة لعبه أكثر، فيريرا في الأصل تحدث سابقا أن جوزيه مورينيو هو مثله الأعلي، فمن الطبيعي أنه يستطيع اللعب المتوازن.

علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا يفضل الاستحواذ على الكرة والهجوم.

وبالفعل خرج فريقه مستحوذا على الكرة بنسبة 58% مقابل 42% للزمالك.

وفي الشوط الأول سيطر كليا بنسبة 64% والثاني 52%.

لكن كرة القدم ليست لعبة استحواذ فقط، لذلك ركز فيريرا على اللعب خلف الكرة واستقبال اللعب ثم الاعتماد على التحولات التي برزت كثيرا بعد خروج نبيل عماد وتواجد عبد الحميد معالي.

نبيل عماد والنصف مهمة

خلال اللقطات اعتمد فيريرا في بعض الأوقات بطريقة بناء اللعب من خلال سقوط نبيل عماد في الوسط بين قلبي الدفاع حسام عبد المجيد ومحمود حمدي "الونش".

هذه الطريقة سنحت بتقدم الظهيرين عمر جابر والمغربي محمود بنتايك رفقة ناصر ماهر وشيكو بانزا.

لكن ما يعيب نبيل عماد تمريراته التي كانت على الجنبين والخلف ولا يتميز بحمل الكرة للأمام مثل محمد شحاتة وعبد الله السعيد على سبيل المثال.

لذلك نجح في أداء نصف مهمته خاصة على المستوى الدفاعي إذ استخلص الكرة 5 مرات واعترض الكرة 4 مرات.

وتمكن من الفوز بالثنائيات الهوائية مرتين بنسبة 100%، بينما لم يفز بأي ثنائية أرضية من أصل 4.

نضوج شحاتة

بعد موسمين لمحمد شحاتة مع الزمالك حان الوقت ليكون من قادة وسط ملعب الفريق ويعتمد عليه بشكل كبير.

اللعب برفقة عبد الله السعيد وناصر ماهر بالتأكيد يثقل مهاراته وموهبته.

شحاتة ظهر بمستوى دفاعي وهجومي رائعان.

على المستوى الدفاعي فهو أكثر لاعب قطع الكرة بين لاعبي الفريقين بالتساوي مع بنتايك 5 مرات.

واستخلص الكرة 4 مرات وفاز في 5 من 7 ثنائيات أرضية، بينما تمكن من الفوز في ثنائية هوائية واحدة من أصل 4.

وكاد أن يسجل هدفا في الشوط الأول لكن اعترضها مدافع سيراميكا كليوباترا.

تمركز ناصر ماهر

اعتمد جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للزمالك وكريستيان جروس أيضا على ناصر ماهر كثيرا كجناح صريح، لكن انخفض مستواه كثيرا بسبب هذا التوظيف.

وظهر ذلك من الخريطة الحرارية لناصر ماهر في مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش الموسم الماضي في لقاء الإياب كأس الكونفدرالية.

وكذلك في مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي الموسم السابق.

على الورق فوظف فيريرا أيضا ناصر ماهر كجناح لعدم وصول البرازيلي جوان بيزيرا، لكن ما تغير أنه دخل كثيرا في العمق وهنا ترك الخط في أوقات كثيرة لعمر جابر.

عدم الحكم على بانزا

من الخطأ الحكم على الأداء الفني للأنجولي شيكو بانزا، صحيح خسر الكرة كثيرا وصلت إلى 18 مرة، لكن الجرأة التي يتسم بها وعدم المساندة من الفريق في أوقات أخرى جعلت الأحكام تظهر سريعا ضده.

اللاعب يحتاج لوقت أكثر لإثبات ذاته وأيضا تحركات الفريق لمساعدته لأن لديه الإمكانيات والمهارة.

انتصار فيريرا جاء من مرونته وعدم التمسك بأفكاره الأصلية في وقت غير مناسب الآن لظروف الزمالك والتوظيف الجيد للاعبيه.