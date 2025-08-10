سلة – حوار في الجول.. ميدو طه: هذا سر المنافسة القوية بين الاتحاد والأهلي وتألقي ضد الأحمر

كشف ميدو طه لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة ومنتخب مصر عن سبب المنافسة القوية بين زعيم الثغر والأهلي في السنوات الماضية على المستوى المحلي.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع ميدو طه تحدث خلاله عن سبب ظهوره بمستوى مميز في مباريات الأهلي.

وأيضا سبب المنافسة القوية بين الاتحاد والأهلي في السنوات الماضية، وكيف يقيم مشاركة الأخضر في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة The BAL.

بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب مصر 3×3، ومنتخب مصر الأول في بطولة الأفروباسكت، وعلاقته بلاعبي الأهلي.

وإليكم ما قاله ميدو طه في حواره مع FilGoal.com:

ما سبب التألق في مباريات الأهلي؟

"بسبب تحملي المسؤولية، منذ 5 سنوات وهناك منافسة قوية بين الاتحاد والأهلي في كرة السلة وهذا الأمر جعلنا نعرف حجم المسؤولية الكبيرة التي نحملها لأننا نلعب باسم محافظة كبيرة وهي الإسكندرية وجمهور كبير، ولذلك أجتهد وأعمل لتطوير مستواي وتفادي الأخطاء وهذا سبب ظهوري بمستوى جيد في مباريات الأهلي".

كيف تقيم نفسك في نهائي الدوري الماضي أمام الأهلي؟

"كان هناك منافسة قوية بين الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي الدوري الموسم الماضي والسلسلة ذهبت لمباراة خامسة ورغم تقدم الأحمر بفارق نقاط كبير إلا أنني أخرجت كل ما لدي ولذلك ظهرت بمستوى جيد وسجلت الكثير من النقاط رغم خسارة المباراة، لكننا فعلنا كل ما لدينا والنتيجة في النهاية هي توفيق من الله".

ما سبب المنافسة القوية بين الأهلي والاتحاد في السنوات الماضية؟

"الأهلي والاتحاد بهما لاعبين محترفين بمواصفات عالية، والجميع يجتهد وهناك منافسة نظيفة بين الفريقين خاصة أن اسم الناديين كبير للغاية سواء الاتحاد في الإسكندرية أو الأهلي في القاهرة الأمر الذي جعل الاهتمام يزداد بكرة السلة من قبل الجمهور، ولذلك أصبح هناك منافسة قوية بين الفريقين في آخر السنوات".

المشادات مع عمرو زهران لاعب الأهلي؟

"عمرو زهران أخي وهذا حقيقي، نحن أصدقاء مقربين ونتحدث دائما ونخرج معا وما يحدث في الملعب ليس هو ما تنطبق عليه علاقتنا".

"علاقة اللاعبين دائما ممتازة ورائعة لأننا في النهاية نجتمع في منتخب مصر ونلعب معا، ولكن في الملعب الأمر مختلف لأنني خائف من الخسارة وهو أيضا ومن الطبيعي أن تحدث مناوشات بيننا في الملعب لأننا نتنافس على لقب الدوري وكل منا سيحاول استفزاز الآخر، ولكن قبل وبعد المباراة نحن أصدقاء بشكل طبيعي جدا، وبمجرد أن يتحدث أحدنا إلى الآخر كل شيء ينتهي في هذه اللحظة".

ماذا تطمح تحقيقه مع منتخب مصر؟

"تغيبت عن منتخب مصر لكرة السلة في الفترة الماضية بسبب التجنيد ولكن مؤخرا محمد الكرداني مدرب المنتخب منحني الفرصة والثقة وأحاول فعل كل ما لدي لأنني ألعب باسم مصر".

كيف ترى مشاركة منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت؟

"الكل في منتخب مصر يركز في مهمة واحدة وهدف واحد وهو بطولة الأفروباسكت، سنذهب للمنافسة على لقب بطولة إفريقيا لأننا الآن في مهمة رسمية ونلعب جميعا باسم مصر وسنقدم كل ما نستطيع تقديمه حتى نفوز ونصعد لكأس العالم مرة أخرى".

لماذا تحب لعبة كرة السلة 3×3 وما هو طموحك بها؟

"أظهر بمستوى مميز مع منتخب مصر لكرة السلة 3×3 لأنني أفعل بها الأشياء التي لا استطيع فعلها في كرة السلة العادية".

"منتخب مصر في كرة السلة 3×3 يظهر بمستوى جيد في البطولات الدولية لأننا نلعب للمتعة ولا يكون علينا أي ضغوط ولذلك نستطيع مواجهة أي منتخب مهما كان اسمه، أتمنى أن أستطيع قيادة منتخب مصر 3×3 للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في المستقبل".

video:1