لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية

خطف الجونة انتصار ثمينا من كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء: صابر الشيمي.

ولأول مرة يحقق الجونة الفوز في الجولة الأولى من الدوري المصري منذ صعوده في 2009-2010.

وخسر كهرباء الإسماعيلية في ظهوره الأول الرسمي بالدوري المصري على أرضه في استاد الإسماعيلية.

وأصبح الجونة رابعا بشكل مؤقت في الترتيب فيما يحتل الكهرباء المركز الـ 18.

وسيلتقي الجونة في الجولة الثالثة مع غزل المحلة إذ سيحصل على راحة الجولة المقبلة.

فيما سيحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على بتروجت يوم الجمعة المقبل.

وصف المباراة

في الدقيقة 3 كاد محمد شيكا أن يسجل أول هدف لكهرباء الإسماعيلية لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن.

رد الجونة الأول جاء عن طريق صامويل أوجو تصدى لها علي الجابري بسهولة في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 35 مرت تصويبة مدوية من عبد الله السعيد بجوار القائم للجابري ليظل التعادل السلبي سائدا.

شوط أول انتهى بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني مرت رأسية أحمد جمال لاعب الجونة أعلى قائم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 78 ومن رمية تماس مهدها محمد النحاس برأسية وأودعها صابر الشيمي برأسية في الشباك على يسار الحارس معلنا أول أهداف اللقاء.

هدف هو الثاني في مسيرة الشيمي في الدوري المصري بعدما سجل من قبل بقميص إيسترن كومباني.

صابر الشيمي يمنح الجونة التقدم أمام كهرباء الإسماعيلية برأسية متقنة ⚽️ pic.twitter.com/olBxOfpncV — ON Sport (@ONTimeSports) August 10, 2025

ودفع رضا شحاتة المدير الفني للكهرباء بعمر السعيد بدلا من ماجد هاني لمزيد من الضغط الهجومي بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 87 تألق علي الجابري في التصدي لرأسية حافظ إبراهيم وحولها لركنية ببراعة.

مرت الدقائق الأخيرة دون جديد ليحقق الجونة أول انتصار له في الموسم.