سكاي: ميلان يقدم عرضا لضم دي وينتر.. وطلبات جنوى المالية

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

كوني دي فينتر - جنوى

قدم نادي ميلان عرضا إلى نظيره جنوى للتعاقد مع كوني دي وينتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ميلان قدم عرضه لجنوى لضم دي وينتر مقابل 18 مليون يورو.

وأفادت الشبكة أن جنوى يطلب 25 مليون يورو لبيع اللاعب البلجيكي.

وبحسب التقارير الصحفية فإن ميلان في منافسة مع إنتر، لكن جاره يهتم أكثر بضم جيوفاني ليوني مدافع بارما، لذلك فإن فرص الروسونيري تعتبر أكثر.

وبدأ المدافع البالغ من العمر 23 عاما مسيرته في ليرس وزولته فاريجيم قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.

وتدرج في الفئات السنية المختلفة في يوفنتوس قبل أن يرحل إلى إمبولي معارا ثم أعير إلى جنوى.

وتمكن جنوى من التعاقد معه بشكل دائم مقابل 8 ملايين يورو.

وينتهي عقد دي فينتر مع جنوى في 2028.

ويسعى ميلان لتدعيم صفوف دفاعه بعد اقتراب رحيل مالك ثياو إلى نيوكاسل.

وبحسب سكاي سبورت، فإن نيوكاسل اقترب من ضم ماليك ثياو مدافع ميلان حتى 2030.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات في مرحلة متقدمة للغاية ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 40 مليون يورو.

ثياو كان قريبا من الانتقال لنيوكاسل في الصيف الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكان نيوكاسل قد أبرم صفقة من ميلان الصيف قبل الماضي بالتعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 64 مليون يورو.

وتدرج ماليك ثياو في صفوف شالكه حتى وصل للفريق الأول عام 2020، وشارك بقميص الفريق في 21 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل صاحب الـ 24 عاما إلى ميلان في صيف 2022 قادما من سالكة.

ولعب ثياو مع ميلان 85 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

