ياسين مرعي ضد مودرن.. تمريرات مفتاحية ومساندة في الجهة اليسرى انتهت بهدف

سجل ياسين مرعي هدفا في أول مباراة رسمية له مع الأهلي انتهت بالتعادل 2-2 أمام مودرن سبورت في افتتاح الدوري المصري.

ورغم استقبال الأهلي لهدفين في الشوط الثاني إلا أن ياسين مرعي ظهر بشكل جيد بعض الشيء.

حجز المدافع الشاب مركزه مبكرا في خط دفاع الأهلي على حساب أشرف داري وأحمد رمضان ومصطفى العش وبجوار ياسر إبراهيم.

صاحب القدم اليسرى البالغ 23 عاما كان أكثر من لمس الكرة خلال اللقاء برصيد 73 مرة ويليه أحمد سيد "زيزو" ومحمد هاني 68 مرة.

ويعد صاحب أكثر لاعب أكمل تمريرات صحيحة بـ 56 تمريرة من أصل 61 بدقة 92%.

32 تمريرة من الـ 56 جاءت في نصف ملعب الخصم وهو ما يجعله أكثر مدافع تمريرا للكرات في منتصف ملعب المنافس في أول جولة حتى الآن بين لاعبي الدوري، ومنها 7 في الثلث الهجومي لفريقه.

المدافع الشاب أرسل 6 تمريرات طولية بنسبة دقة 75% من أصل 8.

عرضيات زيزو تأتي بالمفيد👌🏼.. الأهلي يتعادل مع مودرن سبورت برأسية ياسين مرعي⚽️ pic.twitter.com/x8EaRbzHnc — ON Sport (@ONTimeSports) August 9, 2025

الأهم أنه صنع تمريرتين مفتاحيتين (انتهت بتسديدة) كثاني أكثر لاعب في الأهلي خلال اللقاء.

ورغم أنه قلب دفاع إلا أنه جاء ثانيا في التمريرات المفتاحية بعد شريف رضا ظهير سموحة (5) ومتساويا مع كريم العراقي ظهير المصري وأحمد مجدي ظهير المقاولون العرب.

اعتماد اللاعب الشاب على قدمه اليسرى ساعد كثيرا في تقدم محمد شكري في الشوط الأول ثم كريم فؤاد في الشوط الثاني في الجهة اليسرى أكثر وهو ما تظُهره الخرائط الحرارية للثلاثي.

*الخريطة الحرارية لياسين مرعي خلال لقاء مودرن سبورت

*الخريطة الحرارية لمحمد شكري خلال لقاء مودرن سبورت في الشوط الأول

*الخريطة الحرارية لكريم فؤاد خلال لقاء مودرن سبورت في الشوط الثاني

استفاد مرعي من تراجع لاعبي مودرن سبورت للدفاع ما جعله يضغط، وربما هو ما يظهر ضعف أرقامه الدفاعية، إذ شتت الكرة 6 مرات ولم تتم مراوغته.

كما فاز بـ 6 صراعات ثنائية سواء أرضية أو هوائية من أصل 10، وهو ثاني أكثر لاعب حصل على أخطاء لصالحه برصيد 3 مرات بعد التونسي محمد علي بن رمضان.

الأهلي سيلتقي فاركو في اللقاء المقبل حيث سيواجه مرعي فريقه السابق.

ربما سيكرر مرعي أرقامه الهجومية وعلى مستوى التمريرات حيث تبرز قدراته التي يفضل خوسيه ريبيرو الاعتماد عليها.

لكن حينها سيكون هدف مرعي وخط دفاع الأهلي عدم ارتكاب أخطاء جديد تكلف استقبال أهداف وخسارة نقاط مبكرة.