ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا

أعلن نادي ريال مدريد إصابة إدواردو كامافينجا لاعب الفريق.

وكشف النادي الملكي في بيان عن إصابة اللاعب الفرنسي بالتواء في الكاحل الأيمن.

ولم يعلن النادي الإسباني مدة غياب كامافينجا.

Parte médico de Camavinga. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2025

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 35 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع كامافينجا قادما من رين في صيف 2021 مقابل 31 مليون يورو.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني يوم 19 أغسطس بمواجهة أوساسونا.

وأفاد ريال مدريد في وقت سابق تجديد عقد لاعبه جونزالو جارسيا إلى 2030.

وحاز الإسباني الشاب على جائزة هداف كأس العالم للأندية بنظامها الجديد برصيد 4 أهداف، وتواجد في التشكيل المثالي.

وانضم جارسيا لريال مدريد بعمر 10 سنوات في 2014 وتدرج في صفوف فرق الشباب حتى وصل لريال مدريد كاستيا.

وخاض أول مباراة رسمية مع الفريق الأول لريال مدريد في نوفمبر 2023.

في الموسم الماضي سجل 25 هدفا بقميص فريق كاستيا وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بقميص الفريق في موسم واحد خلال القرن 21.

وتوج من قبل بالثلاثية المحلية مع فريق الشباب في 2022-23 ومن قبلها كأس ملك إسبانيا للشباب.

وأصبح جارسيا لاعبا ضمن الفريق الأول تحت قيادة تشابي ألونسو.