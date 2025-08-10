ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إصابة إدواردو كامافينجا لاعب الفريق.

وكشف النادي الملكي في بيان عن إصابة اللاعب الفرنسي بالتواء في الكاحل الأيمن.

ولم يعلن النادي الإسباني مدة غياب كامافينجا.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا.. وتقارير تكشف صدمة بشأن مدة الغياب ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا ماركا تكشف مدة غياب كامافينجا.. وموقفه من كأس إنتركونتيننتال مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا جاهز.. وملعب أتليتكو مدريد معقد

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 35 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع كامافينجا قادما من رين في صيف 2021 مقابل 31 مليون يورو.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني يوم 19 أغسطس بمواجهة أوساسونا.

وأفاد ريال مدريد في وقت سابق تجديد عقد لاعبه جونزالو جارسيا إلى 2030.

وحاز الإسباني الشاب على جائزة هداف كأس العالم للأندية بنظامها الجديد برصيد 4 أهداف، وتواجد في التشكيل المثالي.

وانضم جارسيا لريال مدريد بعمر 10 سنوات في 2014 وتدرج في صفوف فرق الشباب حتى وصل لريال مدريد كاستيا.

وخاض أول مباراة رسمية مع الفريق الأول لريال مدريد في نوفمبر 2023.

في الموسم الماضي سجل 25 هدفا بقميص فريق كاستيا وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بقميص الفريق في موسم واحد خلال القرن 21.

وتوج من قبل بالثلاثية المحلية مع فريق الشباب في 2022-23 ومن قبلها كأس ملك إسبانيا للشباب.

وأصبح جارسيا لاعبا ضمن الفريق الأول تحت قيادة تشابي ألونسو.

إدواردو كامافينجا ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد بمشاركة معلول وهدف موتيابا.. الصفاقسي يخسر من بوجلبان في الدوري التونسي هندرسون: عملنا بشكل رائع للتحضير لركلات الترجيح.. ونعيش لحظة تاريخية رومانو يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم إنزو فيرنانديز في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا الأيام الجميلة مستمرة.. كريستال بالاس بطلا لدرع المجتمع بركلات الترجيح أمام ليفربول سكاي: ميلان يقدم عرضا لضم دي وينتر.. وطلبات جنوى المالية سكاي: نقطة خلاف بين ميلان ومانشستر يونايتد في صفقة هويلاند
أخر الأخبار
ماليك تشاو: تعلمت الكثير في ميلان خلال 3 مواسم.. ومستعد للدوري الإنجليزي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة معلول وهدف موتيابا.. الصفاقسي يخسر من بوجلبان في الدوري التونسي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
هندرسون: عملنا بشكل رائع للتحضير لركلات الترجيح.. ونعيش لحظة تاريخية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
"سوء فهم ولا أقصد الإساءة".. حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الجونة: الفوز في أول جولة مميز.. وحاولنا عدم التعثر مثل الكبار 49 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية – الزمالك يعلن ضم الكينية أمو أرينجو 57 دقيقة | الكرة المصرية
داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510939/ريال-مدريد-يعلن-إصابة-كامافينجا